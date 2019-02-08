Сегодня 08 февраля 2019 года, 14:19

«На этапе структурирования ГЧП очень важно определить все государственные органы, которые необходимо в нем задействовать, а также его наиболее выгодную и правильную договорную модель» — советник Киевского офиса МЮФ Baker McKenzie Андрей Москалик

Особенностям структурирования отношений в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) была посвящена лекция советника киевского офиса МЮФ Baker McKenzie Андрея Москалика, с которой он выступил перед слушателями Legal High School в рамках Школы корпоративного права и M&A.

По словам лектора, такой вид договорных правоотношений уже достаточно давно закреплен Украиной на законодательном уровне, но на практике пока еще не нашел широкого распространения.

Если говорить о сути взаимоотношений в рамках ГЧП, то это сотрудничество государства с частным бизнесом, при этом государство может быть представлено как министерствами, так и органами местного самоуправления. В свою очередь инвесторами не могут выступать государственные или коммунальные предприятия.

По словам Андрей Москалика, ГЧП — это в большинстве случаев инвестирование бизнеса в инфраструктуру государства. Это те проекты, где у государства отсутствует финансовая возможность инвестировать в определенную сферу, а также нет возможности отчуждения (приватизации) актива, который необходимо восстановить или развить.

«Когда к вам обращается клиент, то он обычно не сообщает, что хотел бы видеть проект в форме именно ГЧП. Как правило, это очень сложная структура, которая может иметь право на жизнь, только когда проект отвечает ряду определенных признаков и реализации которого предшествует длительная согласовательная процедура и конкурс по выбору частного партнера. Только после детального анализа и оценки всех рисков и издержек ему можно рекомендовать рассмотреть ГЧП в качестве приемлемой модели», — обратил внимание Андрей Москалик.

Рассказывая о признаках ГЧП, лектор подчеркнул, что это давно существующая во многих юрисдикциях модель, позволяющая сторонам на долгосрочной основе сотрудничать для развития важной инфраструктуры государства (линейной инфраструктуры, объектов энергетики, культуры, туризма и т.д.). Такое сотрудничество предусматривает предоставление прав управления или приобретения, создание объекта ГЧП частным партнером с дальнейшим управлением при условии принятия инвестиционных обязательств. Также признаками такого сотрудничества являются передача частному партнеру части рисков в процессе имплементации проекта и использование финансирования из не запрещенных законодательством источников.

«На этапе структурирования ГЧП очень важно определить все государственные органы, которые необходимо в нем задействовать, а также его наиболее выгодную и правильную договорную модель», — подчеркнул лектор, рассказывая о субъектном составе ГЧП.

Среди преимуществ, которые в нынешних сложных экономических условиях получает государство от запуска проектов ГЧП, Андрей Москалик назвал эффект successstory и создание условий для постепенного возвращения крупных инвесторов в страну, стимулирование реальных инвестиций в экономику, возможность развития различных рынков страны и реализации проектов социального значения. А инвестор получает долгосрочное партнерство с государством в лице государственного органа, гарантии от неблагоприятных изменений в законодательстве, регулирующем договорные права и обязанности, режим содействия со стороны государства, а также возможность получения особых видов государственной поддержки.