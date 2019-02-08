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А.Шемета: финансовый эффект для бизнеса от деятельности Совета бизнес-омбудсмена составил 13,5 млрд грн

08 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

За четыре года деятельности в Совет бизнес-омбудсмена поступило уже более чем 5 тыс. жалоб от бизнеса. Благодаря работе этого института субъектам хозяйствования удалось сэкономить порядка 13,5 млрд грн. Институция помогла бизнесу прекратить случаи злоупотреблений госорганов, способствовала закрытию безосновательных уголовных производств, получению разрешений и лицензий и т.д. Такие данные вчера озвучил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета в ходе круглого стола с журналистами, на котором были презентованы результаты работы Совета за четвертый квартал 2018-го и за прошлый год в целом, названы проблемы, с которыми обращались предприниматели, и проанализированы изменения в тенденциях жалоб по сравнению с предыдущими периодами.

Рассказывая о результатах работы в четвертом квартале 2018 года, г-н Шемета отметил, что наметилась тенденция к увеличению количества обращений предпринимателей: в Совет бизнес-омбудсмена поступило 427 жалоб, что на 39% больше, чем в предыдущем периоде. Это обусловлено в том числе и «сезонным фактором»: как показывает опыт работы данной институции, в последнем квартале года количество обращений традиционно растет.

В IV квартале прошлого года данной институцией было закрыто 236 дел, финансовый эффект для бизнеса исчисляется 275 млн. грн. «Две трети этой суммы — это отмена результатов проведения налоговых проверок, доначисления налогов, или разного рода штрафов», — пояснил г-н Шемета. Как отмечалось, на конец 2018-го уровень выполнения рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена госорганами составил 94%, а уровень удовлетворенности жалобщиков увеличился до 97%.

Альгирдас Шемета рассказал о топ-5 предметах жалоб, которые поступили в течение последних трех месяцев 2018-го. Традиционно пальму первенства занимают налоговые вопросы: большинство (62%) жалоб предпринимателей на неправомерные действия госорганов сводилось именно к ним. Как отмечалось, что в последнем квартале 2018 года Совет получил 80 жалоб на налоговые проверки – это наибольший показатель с начала работы институции. Несмотря на то, что проблема блокирования налоговых накладных, казалось бы, решилась с перезапуском системы их автоматической регистрации, в IV квартале количество жалоб по ней снова возросло. Жалобы на действия правоохранительных органов на втором месте с результатом 14%. Примечательно, что количество обращений, касающихся работы органов прокуратуры и Службы безопасности Украины, уменьшилось по сравнению с третьим кварталом 2018 г. и четвертым кварталом 2017 г., тогда как количество жалоб на действия Национальной полиции Украины наоборот увеличилось: на 30% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и на 11% по сравнению с четвертым кварталом 2017 г. Рассказывая о проблематике жалоб, Альгирдас Шемата акцентировал внимание и на положительном эффекте, который удалось получить, в том числе, благодаря новым предохранителям от возможных злоупотреблений в ходе поведения такого популярного следственного действия как обыск, реализованных в рамках двух законодательных кампаниях «маски-шоу стоп». Кроме того субъекты хозяйствования жаловались на действия государственных регуляторов (6%), органов местного самоуправления (4%), Министерства юстиции Украины (3%).

В ходе вчерашней встречи с журналистами заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая презентовала новый пакет рекомендаций для государственных органов – системный отчет по вопросам труда. Основой для этого отчета стали конкретные кейсы, анализ законодательства и диалог с государственными органами и бизнес-ассоциациями. Документ включает в себя анализ эффективности трудового регулирования, соблюдения трудового законодательства и предотвращения нелегального трудоустройства, а также некоторые аспекты образовательных услуг и выдачи разрешительных документов.

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