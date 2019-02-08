Сегодня 08 февраля 2019 года, 12:44

Член ВСП Павел Гречковский заявляет о готовящихся в отношении него провокаций накануне Съезда адвокатов Украины

Після реєстрації кандидатом до складу Вищої ради правосуддя проти мене почався тиск та спроби організувати провокації з метою не допустити моєї участі у з’їзді адвокатів України. Серед методів тиску - погрози на адресу членів моєї родини, погрози фізичного впливу стосовно мене.

Паралельно розгорнуто інформаційну кампанію, до якої залучено окремих народних депутатів, які, на жаль, зовсім не орієнтуються у чинному законодавстві. Не менш дивно виглядають спекуляції нардепів про «далеке» і «таємне» місце проведення з’їзду адвокатів у Карпатах. Мабуть, треба проводити депутатські канікули в Україні, щоб краще вивчити її географію.

Нагадаю, що кримінальна справа, яка була відкрита проти мене 2016 року, завершилася виправдувальним вироком. У рішенні суду підтверджено, що правоохоронними органами було організовано провокацію злочину, а сама справа – сфабрикована за гроші на замовлення. Проте, наявність виправдувального вироку не зупиняє найнятих спікерів від повторення у ЗМІ брехливої фабули, з якою прокуратура прийшла у судовий процес і програла його за всіма пунктами.

На сьогодні є підстави вважати, що може бути сфабриковано нове кримінальне провадження проти мене. Цей сценарій відкриває можливості провести слідчі дії, зокрема, обшуки, які, безумовно, будуть використані для підкидання будь-яких сумнівних речей або документів. Це один із сценаріїв не допустити мене до участі у з’їзді адвокатів, який відбудеться 15-16 лютого.

Хочу застерегти правоохоронців від беззастережного виконання незаконних наказів та доручень. Ті, хто був готовий підробляти справу проти мене 2016 року, наразі є фігурантами кримінального провадження. Будь-які фальсифікації будуть розслідувані та розглянуті в суді, де я разом з командою адвокатів знову готовий довести свою невинуватість та брудні методи правоохоронців.

Адвокатура є незалежною професійною спільнотою. Кожен адвокат, захищаючи конкретну людину, протистоїть правоохоронній системі, а адвокатура як інститут є природним опонентом влади. У світлі протистояння адвокатури прийняттю репресивного законопроекту про адвокатуру, провальних спроб ухвалити його до з’їзду з обрання представників адвокатури до вищих органів судової влади, погрози на мою адресу виглядають логічним продовження планів підпорядкувати адвокатську спільноту і нав’язати їй інші правила гри. Переконаний, що адвокати ніколи не погодяться діяти під диктовку, чого б це не стосувалося – тактики захисту в суді чи голосувань на з’їзді адвокатів, який відбудеться в рамках закону.