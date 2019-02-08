Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 февраля 2019 года, 12:44

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Член ВСП Павел Гречковский заявляет о готовящихся в отношении него провокаций накануне Съезда адвокатов Украины

08 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Після реєстрації кандидатом до складу Вищої ради правосуддя проти мене почався тиск та спроби організувати провокації з метою не допустити моєї участі у з’їзді адвокатів України. Серед методів тиску - погрози на адресу членів моєї родини, погрози фізичного впливу стосовно мене.

Паралельно розгорнуто інформаційну кампанію, до якої залучено окремих народних депутатів, які, на жаль, зовсім не орієнтуються у чинному законодавстві. Не менш дивно виглядають спекуляції нардепів про «далеке» і «таємне» місце проведення з’їзду адвокатів у Карпатах. Мабуть, треба проводити депутатські канікули в Україні, щоб краще вивчити її географію.

Нагадаю, що кримінальна справа, яка була відкрита проти мене 2016 року, завершилася виправдувальним вироком. У рішенні суду підтверджено, що правоохоронними органами було організовано провокацію злочину, а сама справа – сфабрикована за гроші на замовлення. Проте, наявність виправдувального вироку не зупиняє найнятих спікерів від повторення у ЗМІ брехливої фабули, з якою прокуратура прийшла у судовий процес і програла його за всіма пунктами.

На сьогодні є підстави вважати, що може бути сфабриковано нове кримінальне провадження проти мене. Цей сценарій відкриває можливості провести слідчі дії, зокрема, обшуки, які, безумовно, будуть використані для підкидання будь-яких сумнівних речей або документів. Це один із сценаріїв не допустити мене до участі у з’їзді адвокатів, який відбудеться 15-16 лютого.

Хочу застерегти правоохоронців від беззастережного виконання незаконних наказів та доручень. Ті, хто був готовий підробляти справу проти мене 2016 року, наразі є фігурантами кримінального провадження. Будь-які фальсифікації будуть розслідувані та розглянуті в суді, де я разом з командою адвокатів знову готовий довести свою невинуватість та брудні методи правоохоронців.

Адвокатура є незалежною професійною спільнотою. Кожен адвокат, захищаючи конкретну людину, протистоїть правоохоронній системі, а адвокатура як інститут є природним опонентом влади. У світлі протистояння адвокатури прийняттю репресивного законопроекту про адвокатуру, провальних спроб ухвалити його до з’їзду з обрання представників адвокатури до вищих органів судової влади, погрози на мою адресу виглядають логічним продовження планів підпорядкувати адвокатську спільноту і нав’язати їй інші правила гри. Переконаний, що адвокати ніколи не погодяться діяти під диктовку, чого б це не стосувалося – тактики захисту в суді чи голосувань на з’їзді адвокатів, який відбудеться в рамках закону.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1102) от 05/02/19 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1102)
Государство и юристы

Тяжелая ниша

Судебная практика

Негласные правили

Тема номера:

Сертификат соответствия

Частная практика

Культурный шик

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом