Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 февраля 2019 года, 14:19

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Компания Google пошла на сотрудничество с властями РФ в вопросе удаления ссылок

08 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Компания Google начала расчищать поисковую выдачу от ссылок на сайты, запрещенные в России. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник крупной интернет-компании, и эту информацию подтвердили в Роскомнадзоре.

Американский поисковик фильтрует результаты выдачи в течение последних нескольких недель. Как сообщил изданию собеседник в надзорном органе, Google пока что удаляет около 70% ссылок. Это не автоматический процесс, подчеркивает источник, близкий к поисковику: компания изучает основания, на которых тот или иной сайт признан запрещенным, пишет Pravo.ru.

Google, в отличие от российских провайдеров, не стал подключаться к реестру запрещенных сайтов. Компания договорилась с Роскомнадзором, чтобы ведомство ежедневно присылало актуальный список заблокированных ресурсов. Фактическое удаление ссылок важнее, чем формальное исполнение закона, говорит источник из ведомства.

Официально ни в Роскомнадзоре, ни в Google ситуацию не комментируют.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1102) от 05/02/19 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1102)
Государство и юристы

Тяжелая ниша

Судебная практика

Негласные правили

Тема номера:

Сертификат соответствия

Частная практика

Культурный шик

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом