Компания Google пошла на сотрудничество с властями РФ в вопросе удаления ссылок

Компания Google начала расчищать поисковую выдачу от ссылок на сайты, запрещенные в России. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник крупной интернет-компании, и эту информацию подтвердили в Роскомнадзоре.
Американский поисковик фильтрует результаты выдачи в течение последних нескольких недель. Как сообщил изданию собеседник в надзорном органе, Google пока что удаляет около 70% ссылок. Это не автоматический процесс, подчеркивает источник, близкий к поисковику: компания изучает основания, на которых тот или иной сайт признан запрещенным, пишет Pravo.ru.
Google, в отличие от российских провайдеров, не стал подключаться к реестру запрещенных сайтов. Компания договорилась с Роскомнадзором, чтобы ведомство ежедневно присылало актуальный список заблокированных ресурсов. Фактическое удаление ссылок важнее, чем формальное исполнение закона, говорит источник из ведомства.
Официально ни в Роскомнадзоре, ни в Google ситуацию не комментируют.
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