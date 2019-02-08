Сегодня 08 февраля 2019 года, 12:44

КСУ требует от НАПК опровергнуть информацию

7 февраля 2019 года на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции была опубликована информация в виде «рейтинга топ-нарушений антикоррупционного законодательства января 2019 года», в которой, в частности, говорится о направлении Председателю Конституционного Суда Украины Станиславу Шевчуку предписания с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

Отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга отмечает, что указанная информация является неполной, недостоверной и создает ложное представление читателей о якобы совершении председателем КСУ коррупционного правонарушения. Она никоим образом не соответствует действительности, отмечается в сообщении. Конституционным Судом Украины направлено в НАПК соответствующее письмо с просьбой опровергнуть опубликованную недостоверную информацию.

Об этом информирует портал судебной власти Украины.