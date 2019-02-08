КСУ требует от НАПК опровергнуть информацию

7 февраля 2019 года на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции была опубликована информация в виде «рейтинга топ-нарушений антикоррупционного законодательства января 2019 года», в которой, в частности, говорится о направлении Председателю Конституционного Суда Украины Станиславу Шевчуку предписания с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства.
Отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга отмечает, что указанная информация является неполной, недостоверной и создает ложное представление читателей о якобы совершении председателем КСУ коррупционного правонарушения. Она никоим образом не соответствует действительности, отмечается в сообщении. Конституционным Судом Украины направлено в НАПК соответствующее письмо с просьбой опровергнуть опубликованную недостоверную информацию.
Об этом информирует портал судебной власти Украины.
Сохранить:
Контакты:
Существует ли в Украине прецедентное право?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: