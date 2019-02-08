Сегодня 08 февраля 2019 года, 12:44

Фрилансерам приготовиться. В КЗоТе могут закрепить признаки трудовых отношений

Инспекторы по труду будут по-новому выявлять нарушителей трудового законодательства. В Минсоцполитики разработали для подведомственной им Госслужбы по вопросам труда законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда». Документ уточняет, что именно считать «трудовыми отношениями». Для их определения прописали ряд конкретных критериев.

Если деловые отношения работодателя и его работника будут иметь признаки, указанные хотя бы в одном из семи представленных пунктов, это может стать поводом для штрафа. К признакам трудовых отношений чиновники предлагают относить:

1) периодичность выплат (два и более раз) за работу или услугу,

2) выполнение заданий по конкретной квалификации, профессии, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы,

3) получаемые деньги являются единственным источником дохода или составляют 75 и более процентов дохода работника в течение полугода,

4) если у человека есть свое рабочее место в компании и трудовой распорядок,

5) выполнение работы, подобной выполняемой штатными работниками на предприятии,

6) за счет работодателя предоставляется не только рабочее место, но и необходимое для работы оборудование, инструменты, материалы, сырье и пр.,

7) руководство устанавливает для сотрудника рабочий график.

«Уже первых три признака из вышеперечисленных могут положительно сказаться на увеличении количества штатных сотрудников, к примеру, IT-компаний. Но если фрилансер выполняет заказы, которые «прилетают с разных сторон», имеет с них определенный заработок, однако при этом работает удаленно, в удобное для себя время и т.д., это не будет попадать под категорию «трудовые отношения», и надобности в трудовом договоре нет», — прокомментировала UBR.ua новые требования юрист ЮФ Eterna Law Маргарита Татарова.