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Сегодня 08 февраля 2019 года, 12:44

Частные исполнители Черниговщины провели учредительный съезд и избрали руководство

Министерство юстиции Украины сообщает, что 4 февраля 2019 года проведен учредительный съезд частных исполнителей исполнительного округа Черниговской области. По результатам рейтингового тайного голосования учредительного съезда принято решение о формировании совета частных исполнителей региона и избрании председателя совета частных исполнителей региона.

Председателем совета стал Александр Палигин. Кроме него в орган самоуправления вошли также Юрий Приходько и Алексей Мазан.