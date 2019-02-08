Частные исполнители Черниговщины провели учредительный съезд и избрали руководство

Министерство юстиции Украины сообщает, что 4 февраля 2019 года проведен учредительный съезд частных исполнителей исполнительного округа Черниговской области. По результатам рейтингового тайного голосования учредительного съезда принято решение о формировании совета частных исполнителей региона и избрании председателя совета частных исполнителей региона.
Председателем совета стал Александр Палигин. Кроме него в орган самоуправления вошли также Юрий Приходько и Алексей Мазан.
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