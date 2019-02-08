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НАБУ предъявило обвинение экс-руководителю «Укртелефильма»

08 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

6 февраля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры города Киева, при оперативном сопровождении представителей ГУ КЗЭ Службы безопасности Украины сообщили бывшему генеральному директору ГП «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, в результате чего госпредприятию нанесено более 68 720 000 грн убытков. Действия экс-чиновника квалифицированы по части 2 статьи 364, части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Об этом сказано на сайте НАБУ.

Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам.

По версии следствия, бывший руководитель «Укртелефильма» в сговоре с частными лицами передал ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), расположенных в Киеве. В результате этих действий, которые совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования с органом управления — Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, государству в лице ГП нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд г.Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему недействительным с момента заключения.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

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