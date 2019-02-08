Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 февраля 2019 года, 11:14

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Евросуд просят назвать новую дату слушаний по делу против РФ

08 февраля 2019 года Источник:Newsone

Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания по делу «Украина против России (Крым)». Об этом рассказал уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает «Интерфакс-Украина».

Г-н Лищина заявил, что в настоящее время в ведомстве ожидают ответной реакции от ЕСПЧ.

«Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу «Украина против России (Крым)» и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ», — сообщил г-н Лищина.

По его словам, как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, СМИ узнают об этом в кратчайшие сроки.

Как сообщал NEWSONE ранее, власти РФ не выполнили требования ЕСПЧ о предоставлении информации по состоянию здоровья политзаключенного в России украинца Павла Гриба.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1102) от 05/02/19 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1102)
Государство и юристы

Тяжелая ниша

Судебная практика

Негласные правили

Тема номера:

Сертификат соответствия

Частная практика

Культурный шик

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом