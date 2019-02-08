Евросуд просят назвать новую дату слушаний по делу против РФ

Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания по делу «Украина против России (Крым)». Об этом рассказал уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает «Интерфакс-Украина».
Г-н Лищина заявил, что в настоящее время в ведомстве ожидают ответной реакции от ЕСПЧ.
«Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу «Украина против России (Крым)» и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ», — сообщил г-н Лищина.
По его словам, как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, СМИ узнают об этом в кратчайшие сроки.
Как сообщал NEWSONE ранее, власти РФ не выполнили требования ЕСПЧ о предоставлении информации по состоянию здоровья политзаключенного в России украинца Павла Гриба.
Сохранить:
Контакты:
Существует ли в Украине прецедентное право?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: