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Сегодня 08 февраля 2019 года, 11:14

Евросуд просят назвать новую дату слушаний по делу против РФ

Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания по делу «Украина против России (Крым)». Об этом рассказал уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает «Интерфакс-Украина».

Г-н Лищина заявил, что в настоящее время в ведомстве ожидают ответной реакции от ЕСПЧ.

«Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу «Украина против России (Крым)» и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ», — сообщил г-н Лищина.

По его словам, как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, СМИ узнают об этом в кратчайшие сроки.

Как сообщал NEWSONE ранее, власти РФ не выполнили требования ЕСПЧ о предоставлении информации по состоянию здоровья политзаключенного в России украинца Павла Гриба.