Руководство Минагрополитики в очередной раз сменилось

Кабинет Министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.
Как сообщает «112 Украина», такое решение было принято на заседании правительства.
Исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия назначили Ольгу Трофимцеву.
Напомним: 23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке с занимаемой должности, и только 22 ноября 2018 года Верховная Рада приняла его отставку.
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