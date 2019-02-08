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Сегодня 08 февраля 2019 года, 11:14

Руководство Минагрополитики в очередной раз сменилось

Кабинет Министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Как сообщает «112 Украина», такое решение было принято на заседании правительства.

Исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия назначили Ольгу Трофимцеву.

Напомним: 23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке с занимаемой должности, и только 22 ноября 2018 года Верховная Рада приняла его отставку.