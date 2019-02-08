Сегодня 08 февраля 2019 года, 09:44

Растаможивание машин на еврономерах принесло бюджету 5 млрд грн

Украинцы оплатили за таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно) уже более 5 млрд грн, говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы. Количество оформленных транспортных средств составляет 80,1 тысяч. Это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза.

В городе Киеве оформили почти 13 200 автомобилей, в Волынской области - 10 200, в Черновицкой - 7200, во Львовской и Закарпатской – по 6800.

Из общего количества растаможенных авто почти 68 тыс. находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса. За них владельцы «добровольно» уплатили 577,7 млн грн (8500 за каждое авто).

Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Только за минувшие сутки, 6 февраля, граждане оформили более 3800 автомобилей, за которые уплачено почти 233,5 млн грн платежей.

Как напоминают в ГФС, 22 февраля 2019 истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы евроблях будут платить акцизный налог по полной ставке. Сейчас это предусмотрено действующим законодательством.