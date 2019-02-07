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LHS: «Отказ от офшоров и создание достаточного присутствия в стране регистрации компании — одна из актуальных тенденций для структурирования IT-бизнеса», — считает Ольга Ануфриева

07 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Об аспектах структурирования IT-бизнеса в эпоху BEPS слушателям Legal High School рассказала юрист и налоговый консультант Ольга Ануфриева, специализирующаяся на обслуживании IT-компаний.

Как отметила лектор, такая тема выбрана не случайно, поскольку в последние годы очень сильно сместились акценты во всех индустриях бизнеса, в том числе и в IT-сфере.

По мнению Ольги Ануфриевой, в 2019 году особенно актуальными и ощутимыми для IT-бизнеса будут уже запущенные процессы: проблема открытия банковских счетов для офшорных компаний; требования относительно прозрачности — обмен информации на глобальном уровне приводит к необходимости раскрытия бенефициаров; тест на деловую цель — любая операция должна преследовать цель получения экономических бенефитов, а не только уменьшения налоговой нагрузки.

Решение потенциальных проблем, по словам лектора, возможно за счет пересмотра в первую очередь корпоративной структуры. В частности, структуры должны быть максимально простыми и прозрачными в юрисдикциях с наиболее благоприятным налогообложением.

Также необходимо фокусировать внимание на экономической сущности трансакций и создании достаточного присутствия. То есть бизнес должен работать, исходя из принципов реальной экономической целесообразности, а при выборе страны для его ведения необходимо учитывать требования к сабстенсу.

Среди часто используемых в сфере IT-бизнеса юрисдикций (при условии возможности открытия банковских счетов) Ольга Ануфриева назвала следующие:

— Гонконг (ставка налога на прибыль — 16,5%, однако есть возможность получить освобождение благодаря правилу foreign sourced income; отсутствие WHT на выплату дивидендов, роялти, процентов; отсутствие НДС; относительно низкая стоимость содержания компании);

— Сингапур (ставка корпоративного налога — 17%, однако есть возможность получить освобождение благодаря правилу foreign sourced income; дивиденды, выплачиваемые из Сингапура, освобождены от WHT; выплата процентов 15% WHT; выплата роялти 10% WHT (ставки могут быть уменьшены согласно конвенциям об избежании двойного налогообложения); отсутствует НДС (кроме поставок внутри страны по ставке 7%);

— Кипр (ставка корпоративного налога — 12,5%; отсутствие WHT на выплату дивидендов, роялти, процентов; НДС составляет 19%; требования к сабстенсу для открытия счета);

— Эстония (ставка корпоративного налога — 20%, а с 2019 года постепенное снижение до 14%; корпоративный налог применяется только к выплачиваемой прибыли; отсутствие WHT на выплату дивидендов и процентов, выплата роялти 10% WHT — ставка может быть уменьшена согласно конвенциям об избежании двойного налогообложения; НДС составляет 20%).

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