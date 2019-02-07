ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» заявляет об изменении партнерского состава

С 1 января 2019 года партнерский состав ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» изменился. Артем Подольский и Владислав Резников, которые ранее занимали должности партнеров, вышли из партнерского состава компании.
Об этом сказано в релизе компании.
Напомним: Владислав Резников и Артем Подольский присоединились к «Алексеев, Боярчуков и партнеры» в 2017 году после слияния с юридической фирмой Trusted Advisors.
«Для нас это был бесценный опыт, и я благодарен Артему и Владу за время, проведенное в составе «Алексеев, Боярчуков и партнеры». Искренне желаю им дальнейших успехов в нашем нелегком деле», — отметил управляющий партнер юридической компании Сергей Боярчуков.
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