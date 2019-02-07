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НАПК составило протоколы в отношении трех судей

07 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило админпротоколы за нарушение сроков представления деклараций в отношении трех судей, сотрудников полиции и прокуратуры. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Протокол составлен в отношении судьи Окружного административного суда Киева Сергея Нагорянского. Он несвоевременно подал в Реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Также за непредоставление уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены протоколы в отношении сотрудника Ирпенского отдела полиции ГУНП в Киевской области Марины Мельниченко и Сергея Белуничева, бывшего заместителя начальника Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области.

По результатам проверки декларации за 2015 год, поданной прокурором прокуратуры Харьковской области Максимом Маматовым, НАПК установило указание им недостоверных сведений о стоимости земельного участка и жилого дома, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 238 тыс. гривен.

Кроме того, за несвоевременную подачу ежегодной декларации за 2017 год составлены протоколы в отношении судьи Ровенского окружного административного суда Оксаны Дударь и судьи Хозяйственного суда Черниговской области Вячеслава Шморгуна, а также должностного лица ГУ ГФС в Киевской области Кристины Титенок.

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