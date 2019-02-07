Сегодня 07 февраля 2019 года, 18:11

Определены арбитры для решения споров в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

6 февраля с.г. Кабинет Министров Украины одобрил проект решения Комитета ассоциации Украина-ЕС о формировании списка арбитров, из которых будут образовываться группы для решения споров между Украиной и Европейским Союзом. Такая процедура предусмотрена Соглашением об ассоциации.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Статья 323 Соглашения об ассоциации предусматривает, что Комитет ассоциации в торговом составе формирует перечень из 15 человек, которые могут войти в состав панели (группы) арбитров по каждому торговому спору.

Предусмотрено, что Украина и ЕС направляют в панели арбитров по пять человек от каждой стороны. Также указано, что стороны должны избрать еще пять человек, которые не являются гражданами стран — членов ЕС или Украины. Из представителей третьих стран выбирают председателей арбитражных групп.

В состав арбитров от Украины вошли:

1. Сергей Гришко, заместитель генерального директора ООО «Рэдклифф Партнерс»,

2. Тарас Качка, заместитель исполнительного директора Международного фонда «Возрождение», эксперт по европейской интеграции,

3. Виктор Муравьев, заведующий кафедрой сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко,

4. Юрий Рудюк, партнер юридической фирмы Van Bael & Bellis, Королевство Бельгия.

Кандидатура пятого арбитра от Украины пока ожидает согласования в Администрации Президента Украины.

Несмотря на то что Украина не утвердила кандидатуру пятого арбитра, ЕС предложил начать формирование панели арбитров, основываясь на имеющемся перечне украинских арбитров. Внесение имени пятого арбитра от Украины в проект решения Комитета ассоциации Украина-ЕС может быть осуществлено на любом этапе внутригосударственных процедур принятия окончательного решения по этой кандидатуре.

В состав арбитров от Европейского Союза войдут:

1. Клаус-Диттер Елерманн, старший советник в юридической фирме Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP в Брюсселе, бывший профессор права ЕС в Европейском университете во Флоренции, бывший глава Дирекции по конкуренции и юридической службы Европейской комиссии,

2. Джорджио Сакердотти, профессор международного права в Университете Боконо, Милан, Италия, бывший заместитель председателя рабочей группы ОЭСР по вопросам взяточничества в международных деловых операциях,

3. Жак Буржуа, профессор европейского права Колледжа Европы в Брюгге,

4. Питер Ян Куйпер, профессор международного права в Университете Амстердама,

5. Рамон Торрент, профессор политической экономии в Университете Барселоны.

В перечень арбитров из третьих стран войдут:

1. Уильям Дави (США),

2. Хельге Селанд (Норвегия),

3. Марис Робер (Канада),

4. Кристиан Хаберль (Швейцария),

5. Марит Янов (США).