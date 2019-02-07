Россиянам запретили иметь своих наблюдателей на выборах

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.
За соответствующий законопроект №9524 проголосовали 232 депутата.
«Им предлагается установить, что официальными наблюдателями на выборах в Украине не могут быть лица, которые являются гражданами, подданными государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом», – объяснила во время выступления одна из соавторов законопроекта, нардеп Ирина Луценко.
Она добавила, что запрет также касается тех наблюдателей, предложения по которым внесло государство-агрессор.
Изменения касаются и президентских, и парламентских выборов.
«По информации службы внешней разведки Украины, Российская Федерация готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины, предусмотрев на это 350 миллионов долларов США. Ее цель – любой ценой остановить европейскую интеграцию Украины», – отметила г-жа Луценко.
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