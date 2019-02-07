Сегодня 07 февраля 2019 года, 16:38

Специальный докладчик ООН раскритиковал положения проекта Закона об адвокатуре

Специальный докладчик ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с письмом относительно содержания законопроекта «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055. В письме указано, что законопроект включает ряд положений, которые могут поставить под угрозу свободное и независимое осуществление юридической профессии и способность национальной ассоциации адвокатов защищать интересы своих членов и независимость адвокатской профессии в целом.

Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Спецдокладчик рекомендует «пересмотреть законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с целью обеспечения соответствия существующим международным стандартам прав человека, касающихся независимости адвокатской профессии».

Также отмечается, что, по данному делу ограниченное участие НААУ в разработке законопроекта об адвокатской деятельности и отклонения беспокойства представителей адвокатуры по вопросам, связанным с доступом к адвокатской профессии и дисциплинарным производством, может считаться нарушением независимости адвокатской ассоциации.

Согласно полученной информации, при разработке законопроекта, консультации с представителями адвокатуры были ограничены, говорится в сообщении. Как утверждается, лишь несколько представителей национальной ассоциации адвокатов имели право участвовать в консультативном процессе, в результате чего их взгляды не были учтены при подготовке проекта. Кроме того, кажется, что окончательный проект был обнародован офисом Президента, не предоставляя национальной ассоциации адвокатов любую возможность предоставить комментарии по ее содержанию.

Отсутствие надлежащей консультации с адвокатами во время законотворческого процесса беспокоит международную структуру, сказано далее в письме.

Законодательство, регулирующее роль и деятельность адвокатов и адвокатов, должно быть направлено на усиление независимости, саморегулирования и целостности адвокатской профессии.

«Мандат Специального докладчика неоднократно подчеркивал, что законодательство, касающееся юридической профессии, должен быть разработан непосредственно представителями этой юридической профессии. В установленном законодательством порядке юридическая профессия должна надлежащим образом консультироваться на всех этапах законодательного процесса», – говорится в документе.

Ознакомиться с самим письмом можно по ссылке.

Как сказано на сайте Верховной Рады Украины, сегодня парламентарии ставили вопрос о поименном голосовании о рассмотрении проектов законов об адвокатуре и адвокатской деятельности. Голос «за» отдали только 125 народных депутатов Украины.