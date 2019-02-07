Сегодня 07 февраля 2019 года, 16:38

НБУ разрешил покупать валюту за счет кредитных средств

Национальный банк Украины разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.

Об этом говорится в постановлении регулятора № 35 от 6 февраля 2019 года.

Согласно документу, клиентам разрешено за счет кредитных средств покупать иностранную валюту в незначительном размере.

Эта опция означает, что клиенты могут покупать валюту онлайн не только за счет личных средств на картах, но и за счет кредитного лимита. «ПриватБанк» с полуночи 7 февраля с.г. разрешил покупку валюты за счет кредитного лимита за комиссию в 4% от суммы операции.