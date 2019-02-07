НБУ разрешил покупать валюту за счет кредитных средств

Национальный банк Украины разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.
Об этом говорится в постановлении регулятора № 35 от 6 февраля 2019 года.
Согласно документу, клиентам разрешено за счет кредитных средств покупать иностранную валюту в незначительном размере.
Эта опция означает, что клиенты могут покупать валюту онлайн не только за счет личных средств на картах, но и за счет кредитного лимита. «ПриватБанк» с полуночи 7 февраля с.г. разрешил покупку валюты за счет кредитного лимита за комиссию в 4% от суммы операции.
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