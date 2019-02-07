Сегодня 07 февраля 2019 года, 15:08

Два года за разглашение тайны голосования: А. Аваков ратует за усиление наказания за «избирательные» нарушения

C начала старта президентской избирательной кампании было зафиксировано уже 652 сообщения о нарушении избирательного законодательства, из них 12 было внесено в Единый реестр досудебных расследований. Об этом в ходе вчерашнего заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сообщил его председатель Андрей Кожемякин.

Что делают правоохранительные органы для обеспечения публичного порядка и безопасности в свете проведения грядущих выборов, на заседании профильного парламентского подразделения рассказал министр внутренний дел Арсен Аваков. «Обеспечения проведения честных и прозрачных выбор — это ключевой вопрос, который сегодня стоит на повестки дня», — отметил он. По его словам, ранее в Министерстве внутренних дел было создано рабочую группу, которая аккумулирует все заявлении относительно нарушения избирательного законодательства. Г-н Аваков уточнил актуальную статистику: уже поступило порядка 700 соответствующих жалоб, начато 15 уголовных производств, составлено 147 административных протоколов. Руководитель профильного министерства проинформировал парламентариев и о ключевых нарушениях избирательного законодательства, которые фиксируются. Например, незаконная агитация: финансовые нарушение (средства выделяются не из специального избирательного фонда кандидатов в президенты), отсутствие на билбордах, ситилайтах и печатной агитационной продукции выходных данных, организации системы подкупа избирателей.

Арсен Аваков заверил: правоохранительная система Украины не будет предоставлять никаких преференций в части соблюдения избирательного законодательства любым претендентам на главный руководящий пост государства, независимо от того, является кандидат провластным или нет. При этом руководить ключевого силового ведомства страны выступил за усиление административной и уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства, презентуя на заседании профильного парламентского комитета соответствующую законодательную инициативу — проект №8270, внесенный на рассмотрение Верховной Рады Украины правительством еще 13 апреля 2018 года. Работа над этим законопроектом, как отмечалось, продолжалась в течение двух лет, главная цель изменений, цитируя г-на Авакова, «утверждение неотвратимости наказания за преступления против избирательных прав, декриминализация мелких нарушений, а также превенция правонарушений, что, по нашему мнению, является сверх важной миссией для воплощения общественной парадигмы честных выборов». По словам министра внутренних дел, проектом закона предлагается усилить административную и уголовную ответственность в этой сфере путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс (УК) Украины. Например, существенно повышаются размеры штрафов за нарушение ограничений ведения предвыборной агитации, а также ужесточается ответственность за умышленное разглашение тайны голосования: если сегодня умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, выразившееся в разглашении содержания волеизъявления избирателя или участника референдума наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет (часть 1 статьи 159 УК Украины), то проектом №8270 санкции за указанные деяния ужесточаются до штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения (!) свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные председателем, заместителем председателя, секретарем, другим членом избирательной комиссии или комиссией референдума, кандидатом, который баллотируется на выборах, представителем или уполномоченным лицом политической партии, местной организации политической партии, доверенным лицом кандидата, членом инициативной группы референдума, официальным наблюдателем или служебным лицом с использованием своего служебного положения, предлагается наказывать ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Как заверила Ольга Айвазовская, председатель правления Общественной сети «ОПОРА» (с участием представителей данной организации законопроект №8270 разрабатывался), главная цель предложенных изменений «не посадить всех в тюрьму, а значительными санкциями предупредить возможные нарушения». По итогам обсуждения профильный парламентский комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект №8270 за основу, а альтернативные проекты (№8270-1, №8270-2, №8270-3), инициированные народными депутатами Украины, отклонить. Причем правительственную инициативу был предложено рассмотреть в здании под куполом в кротчайшие сроки.