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Павел Белоусов принят в партнерство Aequo

07 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Aequo рада сообщить о принятии в партнерство Павла Белоусова, руководителя практик международного арбитража и трансграничных судебных процессов, с 1-го января 2019 года.

Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo, комментирует: «С момента основания Aequo, Павел проявил исключительную приверженность ключевым ценностям, стратегическим приоритетам и высоким профессиональным стандартам фирмы. О его обширном опыте свидетельствует ряд многочисленных побед и судебных дел как в украинских судах, так и в международных арбитражах. Особого внимания заслуживает его ведущая роль в успешном представительстве интересов «Нафтогаза» в крупнейшем в мировой истории коммерческом арбитраже. Клиентоориентированный подход Павла в предоставлении первоклассных услуг, а также значительный вклад в рост фирмы, грамотное управление и непрерывное инвестирование в развитие команды обеспечили его заслуженное повышение. Мы с гордостью приветствуем Павла на должности партнера и желаем ему дальнейших побед, значительных достижений в его практике и развития команды приверженных специалистов. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Павлом в новой роли и убеждены, что его глубокая вовлеченность в работу фирмы и выдающаяся экспертиза смогут укрепить позиции фирмы».

Павел Белоусов отметил: «Для меня большая честь принять новую роль и ответственность в Aequo. Моя основная задача – способствовать дальнейшему усилению практик международного арбитража и трансграничных судебных процессов, подтверждая добавленную ценность услуг нашей фирмы и твердую приверженность нашим стратегическим приоритетам: заботе о клиентах, индустриальному фокусу и инновациям».

Г-н Белоусов обладает 14-летним практическим опытом разрешения инвестиционных и коммерческих споров, а также споров в сфере энергетики, и играет важную роль в формировании практик международного арбитража и трансграничных судебных процессов в фирме с момента ее основания. Он успешно представляет интересы клиентов в качестве советника/адвоката в международных коммерческих и инвестиционных арбитражах в Украине и за рубежом, а также в комплексных трансграничных судебных процессах в украинских судах, включая Верховный Суд.

Он имеет значительный опыт в делах об отмене арбитражных решений, а также признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и международных арбитражей в Украине, а также в оказании содействия в приведении в исполнение решений украинских судов и арбитражей в иностранных юрисдикциях (Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Россия, Швеция, Швейцария).

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