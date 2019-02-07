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Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО

07 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Верховная Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора.  За изменения в Конституцию по поводу стратегического курса Украины на полноценное членство в ЕС и НАТО, которые оформлены в виде законопроекта под номером 9037, проголосовали 334 депутата при 300 минимально необходимых.

Отныне полномочия Рады, Кабмина и президента дополняются реализацией стратегического курса страны на членство в ЕС и НАТО: такие изменения вносятся в статьи 85, 102 и 116 Основного закона.

Кроме того, пятый абзац преамбулы дополнен словами о подтверждении "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Также отменяется пункт 14 Переходных положений Конституции, по которому военные базы на территории Украины могут использоваться иностранными воинскими формированиями на условиях аренды. Именно на таких условиях во временно оккупированном Крыму де-юре размещается Черноморский флот РФ.

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