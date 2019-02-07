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Частные исполнители смогли добиться внесения изменений в постановление НБУ

07 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины учел предложения профессионального сообщества частных исполнителей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации частных исполнителей Украины.

Ассоциация заявляет о «конструктивной реакции» на наработанные профессиональным сообществом частных исполнителей предложения, изложенные в официальном письме председателя Ассоциации Сергея Николаева №277 от 27 сентября 2018 года на имя председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

Было официально опубликовано постановление правления НБУ №23 от 28 января 2019 года «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Речь идет об изменениях к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением правления НБУ №22 от 21 января 2004 года. В новой редакции указанного документа расширяются полномочия помощников частных исполнителей, которым предоставлено право доставлять в банки:

- платежные требования/инкассовые поручения (распоряжения) взыскателя, на которых есть подпись ответственного исполнителя (абзац четвертый пункта 2.13 главы 2 Инструкции);

- выданные частным исполнителем документы об аресте средств должника (абзац третий пункта 9.1 главы 9);

- постановления исполнителя о снятии ареста с денежных средств должника (абзац первый пункта 9.11 главы 9).

«Таким образом, принятые вышеуказанным постановлением правления НБУ изменения полностью учитывают предложения АСЧУ и создают более благоприятные условия для эффективного осуществления частными исполнителями своей профессиональной деятельности — быстрого исполнения решений судов и других органов», — отметили в Ассоциации.

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