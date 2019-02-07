Сегодня 07 февраля 2019 года, 13:33

Суды начали наказывать родителей учеников за школьный буллинг

Мать заплатит штраф за участие ребенка в школьном буллинге, сообщает портал «Судебная власть Украины».

В производстве Бориспольского горрайонного суда Киевской области находится административный материал, поступивший от Главного управления национальной полиции в Киевской области Бориспольский отдел полиции о привлечении к административной ответственности гражданки В. по части третьей статьи 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Статья 173-4 предусматривает ответственность за буллинг (травлю), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

В случае школьного буллинга за обидчика, которому еще не исполнилось 14 лет, всю ответственность несут родители. Они должны возместить вред (как материальный, так и моральный), который нанес их ребенок другому ученику.

В данном случае протокол о привлечении к административной ответственности был составлен на мать девочки, которая занималась буллингом.

В судебном заседании гражданка вину признала. Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности и наложении штрафа.