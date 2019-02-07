Сегодня 07 февраля 2019 года, 13:33

Facebook ищет менеджера по политике перед выборами в Украине

Вакансия менеджера по публичной политике для Украины в Facebook еще открыта, но ее планируют закрыть в течение одного-двух месяцев. Об этом сообщила изданию Mind руководитель направления публичной политики компании в Центральной и Восточной Европе Габриэлла Чех. По ее словам, компания намерена закрыть вакансию до президентских выборов в Украине, которые пройдут 31 марта 2019.

Сейчас идет прием резюме от соискателей на позицию менеджера Facebook по публичной политике в Украине. С требованиями к кандидатам и текстом вакансии можно ознакомиться на сайте соцсети.

Среди обязанностей менеджера — мониторинг законодательства и нормативных вопросов, касающихся соцсети Facebook в Украине. Также человек, которого ищут в компании, должен представлять Facebook на встречах с чиновниками и на общественных мероприятиях.

Ранее мы писали, что Facebook меняет правила размещения политической рекламы на своей платформе в странах, в которых в 2019 году будут проходить выборы, в том числе и в Украине. Будучи крупнейшим социальным медиасервисом почти в каждой стране, Facebook с 2016 года стал для политиков средством для распространения пропаганды и фейковых новостей. Покупка рекламы на Facebook может значительно расширить аудиторию для таких материалов, но в то же время некоторые лица используют социальную сеть для вмешательства в избирательный процесс.

Сейчас только те рекламодатели, которые находятся в пределах страны, смогут покупать и демонстрировать предвыборную рекламу. Такая политика начала действовать в Украине в феврале. Президентские выборы в стране состоятся 31 марта. Вероятно, в связи с этим Facebook ищет человека, который поможет разобраться с политическим контентом в сети.