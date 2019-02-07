Сегодня 07 февраля 2019 года, 10:26

Ю.Луценко: если мы хотим навести порядок в стране, нужно увеличить количество следователей и судей

Вчера на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности был аншлаг: зал заседаний парламентского подразделения едва уместил всех желающих, как журналистов, так и народных депутатов, не являющихся представителями данного комитета (причем, некоторым пришлось стоять в коридоре), послушать выступления руководства органов прокуратуры и правоохранительных структур.

Рассказывая о деятельности органов прокуратуры в 2018 году, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что на данный момент осуществляется «процессуальный надзор» за 1 800 000 уголовными производствами. Он проинформировал о деятельности органов прокуратуры по разным направлениям, в частности, по борьбе с общей уголовной преступностью. По его убеждению, эффективная борьба в этой сфере — ключ к порядку и стабильности в Украине. Официальная статистическая картина в этой части следующая. В целом количество учтенных уголовных преступлений сократилось с 592 тыс. (в 2016 году) до 487 тыс. (в 2018-м). Уменьшилось и количество умышленных убийств и покушений: с 1800 до 1500 в среднем в год. Тенденция к уменьшению наблюдается и относительно краж: в 2016 году их количество составляло 300 тыс., в 2017 году — 260 тыс., в прошлом году — 238 тыс. Из них в суды передается примерно 70-80 тыс. дел. По данным Генерального прокурора, в прошлом году за кражи осудили 38 тыс. лиц, а в 2017-м — 37 тысяч. При этом Юрий Луценко обратил внимание на проблему накопления дел и колоссальную нагрузку на представителей следственных органов и судебной системы: всему виной кадровый дефицит. «Если мы действительно хотим навести порядок в стране, не на словах, а на деле, нужно увеличить количество следователей и судей», - подчеркнул главный прокурор страны.

Борьба с коррупцией — это направление также в числе приоритетов деятельности органов прокуратуры. Рассказывая о результатах работы в этой части, Юрий Луценко напомнил, что прокуратура имеет достаточно ограниченные полномочия в сфере борьбы с коррупцией среди топ-чиновников, поскольку расследование таких уголовных производств относятся к компетенции Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По его данным, за последние два года в суды было направлено 5471 «коррупционное» дело относительно госслужащих категории «Б» (досудебное расследование таких уголовных производств осуществляет Служба безопасности, Государственное бюро расследований, Нацполиция и Государственная фискальная служба Украины под процессуальным руководством ГПУ), 2765 лиц было осуждено. У САП и НАБУ, по данным главного прокурора страны, результаты работы менее красноречивы: 151 «коррупционное» дело относительно государственных служащих категории «А» было направлено в суд, но до сих пор по ним нет и одного осужденного.

Юрий Луценко также рассказал о нюансах расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, которое уже вышло на финишную прямую. Парламентариям он зачитал результаты независимой экспертизы, которые дают ответ на вопрос, кто же отдавал преступные приказы о расстреле мирных людей на Майдане. Как отмечалось, принятые решения и совершенные действия на тот момент Президента Украины Виктора Януковича и руководства ключевых правоохранительных и силовых ведомств, о подготовке и проведении 18-20 февраля 2014 года в центральной части города Киева и на территории государства антитеррористических мероприятий, с использованием при этом личного состава, оружия, спецсредств и спецтехники находятся «в прямой причинной связи с наступлением последствий, в частности в виде: гибели участников собраний и военнослужащих и работников правоохранительных органов, причинения им телесных повреждений, а также повреждения имущества».