Сегодня 07 февраля 2019 года, 12:01

Министр юстиции рассказал о функционале сервиса «Электронный малыш»

Члены правительства поддержали разработанный Министерстовм юстиции Украины проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка», который даст возможность родителям новорожденных при государственной регистрации рождения получить полный комплекс необходимых услуг. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, информирует сайт Министерства.

Комплекса электронных услуг, связанных с рождением ребенка, назвали «Электронный малыш» («Електронне малятко»), отметил глава Минюста.

По его словам, разработан законопроект дает возможность украинским гражданам получить сервисы по регистрации места проживания, помощь при рождении ребенка, регистрации рождения ребенка в электронной системе здравоохранения, регистрации ребенка в качестве налогоплательщика и получить удостоверение родителей многодетной семьи и ребенка с многодетной семьи.

«После принятия законопроекта парламентом каждая украинская семья сможет у себя дома через Интернет зайти в электронный кабинет, идентифицировать свою личность электронным ключом, подать одну унифицированную заявку. В ней следует указать имя ребенка и перечень услуг, которые родители хотят получить. Эта заявка будет обработана всеми соответствующими службами, а родители получат услугу без необходимости посещать различные государственные учреждения», – подчеркнул министр юстиции.

Он также обратил внимание на то, что такую заявку можно будет подать как в органе государственной регистрации актов гражданского состояния, так и в учреждениях.