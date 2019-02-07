Сегодня 07 февраля 2019 года, 12:01

Сегодня вступило в силу продление моратория на продажу земли

Сегодня, 7 февраля 2019 года, вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Отметим, согласно закону, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года. Кроме того, закон предполагает, что Кабинет министров Украины до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения (рынок земли).

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предлагало президенту Петру Порошенко ветировать продление моратория. МЭРТ аргументировал позицию тем, что мораторий на продажу земли нарушает конституционное право на собственность.

Отметим, данную позицию подтвердил Европейский суд по правам человека. Кроме того, в министерстве считают, что отсутствие рынка земли занижает цену аренды примерно в пять раз, что негативно сказывается на благосостоянии 6,9 млн владельцев земельных паев.