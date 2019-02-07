Совет адвокатов Киева изменил юридический адрес

Совет адвокатов г. Киева изменил свой юридический адрес. В настоящее время местоположением является г. Киев, ул. Борисоглебская, 3, 2-й этаж. Председателем Совета адвокатов г.Киева является Петр Рябенко.
Действующий и персональный состав членов совета адвокатов региона размещен на официальном сайте Совета адвокатов Киева.
Информацию можно проверить по ЕГРПОУ, отмечается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
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