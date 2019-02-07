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Сегодня 07 февраля 2019 года, 12:01

На следующей неделе суд может снять временный запрет на исполнение У.Супрун полномочий министра

Окружной административный суд города Киева рассмотрит ходатайство об отмене запрета Ульяне Супрун реализовывать полномочия министра здравоохранения 11 февраля 2019 года. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook г-на Саенко.

В частности, он отметил, что 5 февраля с.г. Министерство юстиции Украины от имени правительства оперативно подало ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу относительно исполнения обязанностей министра здравоохранения.

"По предварительной информации его рассмотрение состоится 11 февраля 2019 в Окружном административном суде города Киева. Надеемся на справедливое и беспристрастное решение суда", - написал Саенко.