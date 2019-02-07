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Сегодня 07 февраля 2019 года, 13:32

Правительство утвердило порядок выплаты субсидий наличными

Кабинет Министров Украины принял решение запустить с марта 2019 года механизм выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги наличными.

Соответствующий проект постановления, текст которого есть в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина», утвержден на заседании правительства.

Как указано в пояснительной записке к проекту документа, предоставление субсидий наличными стимулирует потребителей к рациональному использованию коммунальных услуг.

Как сообщается на правительственном портале, монетизация субсидий стала логическим продолжением системных шагов реформирования сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы. Согласно плану субсидианты, которые оформили субсидии до января 2019 года, получат наличные уже в марте.