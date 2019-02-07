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Под давлением санкций россияне будут вынуждены продлить амнистию капиталов

07 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

По словам первого вице-премьера, в рамках второго этапа амнистии капитала представители бизнеса задекларировали более 10 млрд евро. Третья волна амнистии необходима из-за открытия специальных административных районов, подчеркнул Антон Силуанов.

Антон Силуанов, первый вице-премьер и глава Минфина, заявил, что в рамках второй амнистии капиталов в 2018 году бизнесмены задекларировали свыше 10 млрд евро. Такую сумму составили остатки по иностранным банковским счетам, которые раскрыли часть декларантов. Об этом сообщает РБК.

«Насколько у нас есть информация, за последний год коллеги задекларировали более 10 млрд евро», — сказал г-н Силуанов.

Действующая амнистия капиталов началась 1 марта 2018 года. Она продлится до 28 февраля текущего года. Глава государства Владимир Путин предложил продлить ее срок для предпринимателей, которые переводят свой бизнес в специальные административные районы России.

В рамках амнистии капиталов бизнесмен может заявить о наличии иностранных активов в обмен на иммунитет от налогового, административного и уголовного преследований в связи с этими активами. Он может заявить не только о действующих, но и о ранее закрытых банковских счетах, что важно для иммунитета от ответственности за незаконные валютные операции. Кроме того, можно ликвидировать контролируемые иностранные компании с безналоговой репатриацией ликвидационного остатка в Россию как в натуральной, так и в денежной форме.

«Сейчас мы видим, какое отношение к российскому бизнесу за рубежом. Поэтому мы должны создать комфортные для них условия, чтобы бизнес смог перерегистрироваться, переводить сюда активы, без налогов», — отметил Антон Силуанов.

По словам вице-премьера, власти хотят таким образом привлечь предпринимателей обратно в Россию, однако никаких обязанностей для них не предусматривается. «Но если ты станешь российским налоговым резидентом, то амнистия в 2019 году распространится на КИК (контролируемые иностранные компании), и по ним будут льготы по НДФЛ», — сказал министр. Речь идет о предложении Владимира Путина на год освободить предпринимателей от уплаты налога с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, если они станут налоговыми резидентами РФ.

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