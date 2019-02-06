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Finclub назвал «Банки 2019 года»

06 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Завершающим аккордом V Legal Banking Forum стала торжественная церемония награждения победителей рейтинга «Банки 2019 года» по версии «Финансового клуба». Награды лучшим банкам были вручены в трех группах («Банки с частным украинским капиталом», «Банки иностранных банковских групп», «Банки с государственным капиталом») по семь номинаций в каждой.



«Банки 2019 года»



«Банки иностранных банковских групп» РайффайзенБанк Аваль Альфа-Банк РайффайзенБанк Аваль Креди Агриколь Банк РайффайзенБанк Аваль Альфа-Банк Кредобанк



«Банки с государственным капиталом» Укргазбанк Приватбанк Укргазбанк Приватбанк Ощадбанк Укрэксимбанк Укрэксимбанк



«Банки с частным украинским капиталом» ПУМБ Универсал Банк Банк Кредит Днепр Универсал Банк ТАСкомбанк Банк «Пивденный» Мотор-Банк
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