Завершающим аккордом V Legal Banking Forum стала торжественная церемония награждения победителей рейтинга «Банки 2019 года» по версии «Финансового клуба». Награды лучшим банкам были вручены в трех группах («Банки с частным украинским капиталом», «Банки иностранных банковских групп», «Банки с государственным капиталом») по семь номинаций в каждой.
«Банки 2019 года»
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