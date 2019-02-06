Сегодня 06 февраля 2019 года, 18:55

Участники Legal Banking Forum выясняли, возможно ли привлечь к ответственности собственников банков, признанных неплатежеспособным

В завершение V Legal Banking Forum участники дискутировали об особенностях ответственности (гражданско-правовой и уголовной) собственников и топ-менеджмента банков — реально ли привлечь собственника банка к ответственности за доведение банка до неплатежеспособности и какие проблемные вопросы исполнения судебных решений, связанных с ответственностью собственников банков, возникает. В обсуждении приняли участие Андрей Агафонов, руководитель департамента правового обеспечения работы с проблемными активами LEZO Law Company, Игорь Федоренко, партнер АО AVER LEX, Артем Тараненко, председатель правления Всеукраинского объединения частных исполнителей «ФАКТ» и Дмитрий Мошенец, главный юрисконсульт АО «ВТБ БАНК». Модерировал Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS.

Открывая дискуссию, Денис Бугай отметил, что Фондом гарантирования вкладов инициированы расследования в отношении 30 банков (571 потенциальный ответчик) на общую сумму 66 млрд грн.

Андрей Агафонов рассказал об особенностях ответственности связанных с банком лиц за доведение банка до состояния неплатежеспособности. Он также сосредоточился на доказывании причастности конкретного лица к совершению соответствующего деяния и продемонстрировал, как развивается судебная практика в данной категории дел. Пока не прошла процедура ликвидации банка, обращение в суд с требованиями к его акционерам является преждевременным», — обратил внимание на позицию судов Андрей Агафонов. По его словам, привлечь собственника банка к ответственности реально, но крайне сложно.

Об уголовно-правовом аспекте ответственности банкиров говорил Игорь Федоренко. По его словам, соответствующая статья УК по сути не работает в отношении связанных лиц. Основные риски связаны с кредитованием, а поскольку решения, как правило, принимаются коллегиально, при условии соблюдения всех регуляторных требований привлечь к ответственности топ-менеджмент или членов кредитного комитета практически невозможно. Г-н Федоренко указал на необходимость надлежащего оформления всех документов, а также прокомментировал стратегию защиты при досудебном расследовании.

Выступление Артема Тараненко было посвящено проблематике гражданского-правовой ответственности собственников банков. Среди основных проблем он, в частности, выделил корректность формулирования исковых требований, определения суммы иска, а также судебных издержек. По мнению докладчика, судебная практика по данной категории дел еще недостаточно сформирована.

Далее слово взял Дмитрий Мошенец. Он говорил об усилении ответственности собственников банков, задавшись вопросом: это защита вкладчиков или новые возможности для давления на бизнес? По его мнению, защитить вкладчиков исключительно путем усиления ответственности собственников невозможно, для этого нужны комплексные законодательные изменения, в том числе увеличение гарантированной суммы вклада.