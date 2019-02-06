Сегодня 06 февраля 2019 года, 18:55

В ходе LHS Discussion Hub обсудили первые итоги применения Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

Год назад был принят Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», поэтому в честь первой годовщины этого нормативного акта образовательная платформа LHS пригласила авторов закона, ведущих практиков, представителей государственного сектора и судейского корпуса для обсуждения его влияния на украинский бизнес.

В рамках блока «Структурирование бизнеса» Школы корпоративного права и M&A Legal High School состоялся LHS Discussion Hub «Закон об ООО — первые выводы правоприменения», модератором которого выступила Мария Орлик, партнер CMS Reich-Rohrwig Hainz. В числе спикеров — Анна Бабич, партнер ЮФ Aequo, Сергей Бенедисюк, партнер ЮФ Evris, Ольга Демьянюк, партнер киевского офиса МЮФ Baker McKenzie, Анна Зоря, партнер АО Arzinger, Артем Кузьменко, советник МЮГ Eterna Law, Александр Онуфриенко, партнер ЮФ Asters, Юрий Попов, советник председателя Верховного Суда.

Как отметила Мария Орлик, за семь месяцев действия закона накопилась практика его применения и назрела необходимость поделиться таким опытом. Она кратко проанализировала основные новеллы закона, отметив, что он принес новые стандарты корпоративного управления, четко определив права наблюдательного совета и исполнительного директора.

Анна Бабич подчеркнула, что закон нужно читать, начиная с переходных положений, которыми прекращается сила ранее действующих в этой области законов. Она отметила, что, исходя из собственной практики, можно сделать вывод о том, что некоторые нормы, не определенные предыдущим законодательством, получили четкое определение в новом законе, потому возникают вопросы о приоритетности норм применения. Изменения, которые касаются регистрации юридических лиц, опережают возможности реестра, не учитывающего новых опций.

Устав АО перестал быть формальной частью документации общества, подчеркнула Анна Зоря, поэтому возникла насущная необходимость разработки такого рода документов, исходя из нужд каждой конкретной компании.

Юрий Попов остановился на определении сущности права собственности и разделении его на владение физическое и «книжное», при этом подчеркнув, что регистрация становится способом «книжного» владения.

Ольга Демьянюк и Артем Кузьменко подчеркнули, что проблемы с определением размера доли в уставном капитале возникают в случае, если в качестве взноса выступают нематериальные активы или недвижимость, стоимость которой определить сложно.

Спикеры LHS Discussion Hub отметили, что из-за низкого уровня (а иногда и отрицательного показателя) чистых активов украинских ООО проблемой является необходимость получения исполнительным директором разрешения общего собрания на совершение практически всех сделок. Общее собрание может дать такое разрешение авансом, но пока нет единого мнения, на какой период это разрешение может распространяться и какова предельная сумма такой сделки. В результате исполнительному директору даже для покупки канцтоваров в офис нужно получить разрешение общего собрания. В свою очередь контрагенты не совершают сделок, предварительно не убедившись, что директор не превышает своих полномочий, и не ознакомившись с финансовой отчетностью ООО.

Александр Онуфриенко высказал убеждение, что широкие диспозитивные нормы закона определяют рамки и не могут предусмотреть все ситуации, поэтому наработка судебной практики расставит все точки над «і» в том числе и по малозначительным сделкам.

В ходе дискуссии эксперты обсудили нюансы приведения деятельности обществ в соответствие с требованиями этого закона, а также перспективы дальнейшего совершенствования корпоративного законодательства в Украине.