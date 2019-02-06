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Допродажная подготовка бизнеса — тема лекции юристов ЮФ Sayenko Kharenko

06 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Как юридически подготовить бизнес к продаже (в широком смысле — к любому привлечению инвестора)? Ответ на этот вопрос вместе со слушателями Legal High School искали Александр Николайчик, партнер ЮФ Sayenko Kharenko, Оксана Даскалюк и Юрий Дмитренко, юристы ЮФ Sayenko Kharenko.

Рассматривая покупку какого-либо бизнеса, потенциальный инвестор в первую очередь будет интересоваться: какие основные активы бизнеса обеспечивают его непрерывную работу? Кто формально владеет основными активами бизнеса? Как бенефициары контролируют бизнес? Организованы ли основные бизнес-процессы в соответствии с законодательством? Если нет, то какие риски несет покупатель?

По словам лекторов, сложная запутанная структура бизнеса делает его непривлекательным для инвесторов, которые привыкли работать в иной бизнес-среде. Поэтому структурирование компании — зачастую необходимая процедура в процессе продажи бизнеса.

При этом во время предпродажной реструктуризации следует учитывать конкретные цели клиента: он хочет полностью продать бизнес, привлечь инвестиции от партнеров или выйти на международные рынки финансирования?

Если клиент ставит вопрос создания иностранного элемента структуры, необходимо понимать, какую роль он будет выполнять: будут ли в его основании лежать коммерческие или исключительно налоговые мотивы.

Такими коммерческими мотивами могут быть, например, необходимость выхода на зарубежные рынки сбыта или структурирование отношений с партнером по иностранному праву. Кроме того, в некоторых случаях бенефициары бизнеса могут предполагать хранение прибыли за рубежом.

Спикеры предложили вниманию слушателей LegalHighSchool несколько оптимальных моделей структуры компании, в том числе с созданием иностранной холдинговой компании.

По словам лекторов, предпродажная подготовка (вне зависимости от того, проводится ли корпоративная реструктуризация) предполагает проведение налоговой и юридической диагностики (due diligence) группы, в ходе которой выявляются ключевые риски бизнеса и разрабатывается план их минимизации или устранения. В результате такой диагностики можно получить ответы на вопросы о юридическом статусе недвижимости, оборудования и корпоративных прав, наличии разрешений и других регуляторных документов, необходимых для ведения бизнеса, а также о том, как построены отношения с поставщиками и покупателями.

На основании своего опыта лекторы привели практические примеры проблем, которые можно выявить в ходе диагностики. В частности, это может быть частичное или полное отсутствие подтверждения формирования уставного капитала ООО, отсутствие согласия супругов или корпоративных согласований, продажа в прошлом неоплаченной доли и т.д.

Другой вопрос, на который следует ответить в ходе предпродажной подготовки: какой из вариантов продажи более приемлем для конкретной ситуации — отчуждение активов или отчуждение корпоративных прав? При ответе на этот вопрос следует учитывать налоговые вопросы (НДС при отчуждении активов), временные затраты, возможность и стоимость минимизации или устранения рисков, связанных с активами и корпоративными правами.

В то же время спикеры подчеркнули, что к вопросам предпродажной подготовки следует относиться прагматично: в большом количестве случаев выявленные во время подготовки проблемы могут затормозить или даже разрушить планируемую сделку.

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