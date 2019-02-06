Сегодня 06 февраля 2019 года, 18:55

Legal Banking Forum: проблемные активы

Модератором одной из параллельных сессий выступила Наталия Тищенко, управляющий партнер ЮК Nobili. Юрист поприветствовала участников форума и передала слово Всеволоду Волкову, партнеру ЮК EVERLEGAL, доклад которого посвящен практике возврата активов, выведенных из украинских банков за рубеж. Спикер начал с того, что около 30 украинских банков имеют соответствующие споры в иностранных юрисдикциях.

«Если смотреть на палитру процессов, которые ведут украинские банки за границей, то это, прежде всего возврат долга компаниями, которые были непосредственными должниками банка», – отмечает спикер. Намного реже, по словам г-на Волкова, встречаются дела о возврате выведенных средств связанных лиц. По мнению эксперта, банки зачастую сами виноваты в том, что происходит вывод средств, так как не следят за тем, что их клиенты проводят рыночные операции, а также, банки выдают кредиты компаниям, зарегистрированным на номинальных, а не реальных собственников.

Виктория Михайлова, старший юрист ЮК L.I.Group отметил, что гражданским законодательством предусмотрены разные виды выполнения обеспечения, но самыми распространенными являются ипотечные и залоговые. Спикер также рассказала о порядке обращения взыскания на корпоративные права. В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрацию обременений», обращение взыскания на предмет обеспечительного обременения осуществляется на основании решения суда, исполнительной надписи нотариуса в порядке установленном этим законом или в внесудебном порядке. В случае удовлетворения иска судом, он должен в решении указать способ реализации путем проведения публичных торгов или с применением одной из процедур, указанных в законе.

Начальник управления правового обеспечения департамента проблемных активов АО «ПУМБ» Андрей Джура рассказал о роли банка в процедурах банкротства по новому Кодексу о банкротстве. Как отметил спикер, Кодекс является возможностью урегулирования многих процедур. Например, до 2013 года в законодательстве не существовало термина «обеспеченный кредитор». Сейчас же сказано, что таковым является кредитор, требования которого обеспечены залогом имущества должника (имущественного поручителя). Появились также статьи указывающие, дающие понимание, что такое банкротство имущественного поручителя. Обеспеченные кредиторы должны подать заявление с денежными требованиями к должнику, во время производства по делу о банкротства в части необеспеченных требований.

Спикер отметил, что обеспеченность требований кредитора не является основанием для отказа в принятии заявления об открытии производства, возврата заявления об открытии производства или же отказа в открытии производства. Сейчас же, по словам спикера, хозяйственный суд отказывает в принятии заявления о нарушении производства, если требования кредитора полностью обеспечены залогом имущества должника.

Темой для обсуждения начальника юридического управления АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» Александра Ярецкого посвящена проблеме правового статуса «внутренних адвокатов». Спикер считает, что введение адвокатской монополии создает для действующих юристов неудобства, так как не взирая на их опыт ведения банковских споров, обязаны проходить квалификационное оценивание. Но если юрист получил адвокатское свидетельство, то какое его место в процессе представления интересов своего работодателя, т.е. банка? «Положительным моментом «внутренних» юристов в отличие от тех, которые работают на аутсорсе, является то, что они вступают в действие на предварительной стадии, не требуя гонорара за изучение документов и выработку стратегии», – сказал спикер. Проблемный вопрос заключается в том, как оформить их работу, ведь кроме составления трудового договора, необходимо также и наличие договора об оказании юридических услуг. Второй проблемный и вытекающий из первого вопрос в том, оплатным или бесплатным должен быть такой договор. Понятно, что оплатный договор приносит дополнительные расходы для банка, потому бесплатный договор является лучшим решением.