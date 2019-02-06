Сегодня 06 февраля 2019 года, 18:56

НАБУ заверило адвокатов в проведении объективного расследования фактов нарушения прав Д.Шкаровского

Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета общественного контроля (СОК) при НАБУ относительно ситуации, связанной с действиями сотрудников НАБУ при обыске 25 января 2019 года в отношении адвоката Дениса Шкаровского (http://pravo.ua/news.php?id=0658659). Напомним: во время проведения обыска адвокату заблокировали доступ ко всем помещениям и соответственно ограничили коммуникацию с клиентом.

Заседание СОК проходило непосредственно в помещении НАБУ при участии самого адвоката, представителей НАБУ в лице директора Артема Сытника и руководства управления внутренних расследований, а также представителей Комитета по защите прав адвокатов НААУ.

Изначально позицию НАБУ участникам заседания представил Артем Сытник. «Мы открыты и с большим уважением относимся к работе адвоката», — отметил г-н Сытник. При этом он сообщил, что служебное расследование в отношении действий сотрудников НАБУ было начато еще до официального получения заявления от г-на Шкаровского и будет проведено в максимально короткие сроки. Более того, он обратил внимание, что была изменена процедура работы дисциплинарной комиссии, и теперь представители комиссии (в нее входят два члена СОК) имеют доступ ко всем материалам дела.

В то же время он заверил, что подобные инциденты нельзя назвать системными, а позиция соблюдения прав адвокатов и стороны защиты является приоритетной для ведомства.

Подтвердил тезис о «несистемности» Виталий Наум, председатель Комитета защиты профессиональных прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области. Вместе с тем он обратил внимание присутствующих, что в данном случае речь идет все же не о конкретном единичном случае, а о защите прав адвокатов в целом. «По моему мнению, в данной ситуации имеет место состав преступления», — высказал свое мнение он.

В свою очередь Анна Боряк, председатель Комитета по защите прав адвокатов НААУ, отметила, что существует большая разница между нарушением процессуальных прав и нарушением профессиональных прав адвокатов, поскольку имеют место совершенно разные последствия.

Далее участники заседания перешли непосредственно к процедурным аспектам дела. Злата Симоненко, член СОК, поинтересовалась, будут ли на заседании присутствовать непосредственно детективы НАБУ, а также будет ли предоставлена возможность СОК ознакомиться с фрагментами видеозаписи обыска. Как пояснили представители НАБУ, на данный момент это невозможно, поскольку проводится внутреннее служебное расследование.

В свою очередь Денис Шкаровский обратился к представителям управления с просьбой провести внутреннее расследование не в отношении одного детектива, а в отношении четырех представителей НАБУ, поскольку, по его мнению, нарушения допускали все сотрудники проводившие обыск. В ответ на эту реплику ему порекомендовали изложить в письменном виде свои требования и пояснения и заверили, что все необходимые процедуры будут соблюдены.

По результатам заседания СОК было принято решение обратиться в НАБУ и непосредственно в управление внутреннего расследования провести расследование объективно, беспристрастно и в максимально короткие сроки. Следующее заседание СОК по этому вопросу состоится после получения предложений дисциплинарной комиссии, но до окончательного утверждения их директором НАБУ.