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Legal Banking Forum: эксперты дискутировали о новациях валютного регулирования и финансового мониторинга

06 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

V Legal Banking Forum продолжает работу. В фокусе внимания докладчиков очередной сессии — тенденции валютного регулирования и финансового мониторинга. Модератор Роман Загрия, управляющий партнер ЮК «Право Гарант», открывая работу сессии, напомнил, что уже завтра вступает в силу Закон Украины «О валюте и валютных операциях», которым вводится новая модель валютного регулирования.

Антон Коваленко, директор департамента казначейства и финансовых учреждений АО «ОТП Банк», проанализировал практические аспекты применения новых инструментов, которые бизнес получил в рамках валютной либерализации. Он, в частности, рассказал об инструментах управления валютными рисками и хеджировании этих рисков, а также о требованиях, предъявляемых к корпоративным казначеям в украинских компаниях.

Павел Верхняцкий, директор COSA, говорил о тенденциях оценки высокорисковых клиентов в банках. Он отметил, что в Украине все больше внимания уделяется вопросам санкций, финансирования терроризма, соблюдения требований FCPA, происхождения средств. При оценке клиента следует обращать внимание на структуру собственности, ключевых лиц и UBO, близкое окружение, имеющиеся активы, цепь поставок и структуру ВЭД, подчеркнул г-н Верхняцкий. В продолжение своего выступления он рассказал об алгоритмах санкционной проверки клиентов банка и нюансах использования разного рода публичных источников для сбора информации.

Тема идентификации клиентов банков была продолжена в выступлении Александра Навальнева, управляющего партнера ЮК «Волхв». Он сосредоточился на практических кейсах и сложностях идентификации клиентов, находящихся за пределами Украины. Г-н Навальнев также ознакомил с особенностями идентификации клиентов — публичных лиц и сказал, какие сложности при этом могут возникнуть и какие существуют потенциальные зоны риска.

Наталия Сигал, заместитель руководителя направления Compliance АО КБ «ПРИВАТБАНК», презентовала подход банка к соблюдению регуляторных требований при установлении деловых отношений с клиентами и их дальнейшем обслуживании.

В завершение сессии выступила Юлия Зорина, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок юридического управления АО «Альфа-Банк». Ее доклад был посвящен роли комплаенса в современном бизнесе, необходимым компетенциям комплаенс-офицеров и внедрению инновационных разработок, направленных на минимизацию рисков банка.

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