Сегодня 06 февраля 2019 года, 17:21

Legal Banking Forum: споры с участием банков

Продолжается V Legal Banking Forum. Модератор третьей сессии Игорь Линник, старший партнер Gryphon Group, передал слово старшим юрисконсультам отдела судебной защиты регуляторных функций управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктору Сапалеву и Ивану Прицаку, которые рассказали об обжаловании в судебном порядке решений НБУ об отнесении банков к категории неплатежеспособных.

По словам г-на Прицака, в начале 2014 года количество банков на рынке составляло 180, а по состоянию на 22 декабря 2018 года — всего 79. В первую очередь это связано с тем, что увеличилось количество банков, в отношении которых принято решение об отзыве банковской лицензии и их ликвидации. «Регулятор бросил все силы на очищение банковской системы, и банки выводились с рынка прежде всего на основании нарушения финансового мониторинга и норм, которые регламентируют лицензионную деятельность банков.

Г-н Сапалев отметил, что за нарушение финансового мониторинга регулятор может применить штраф, а в случае систематических нарушений — отозвать лицензию.

Если говорить о позициях судов, то спикеры отметили различия во мнениях: одни считают, что банк должен доказывать наличие нарушения и обоснованность примененного наказания, а другие говорят о том, что регулятор не является правоохранительным органом и не обязан доказывать вину банка-нарушителя.

В завершение своего выступления спикеры подчеркнули, что НБУ стоило бы инициировать дополнение Кодекса административного судопроизводства Украины новым разделом, регулирующим порядок рассмотрения такой категории дел.

В продолжение данной темы Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS, рассказал об обжаловании признания банков неплатежеспособными. Спикер обратил внимание, что в период с 2015 по 2018 год с банковского рынка выведены 98 банков, и девять из них оспаривали решения судов об их ликвидации. «Существуют разные причины оспаривания, например, желание сохранить контроль над своими активами и остаться на банковском рынке. Многие оспаривают решения по причине репутационных рисков, есть и те, кто поднимает вопрос компенсации», — объяснил спикер, обратив внимание, что найти оценщика, который бы рассчитал сумму компенсации, достаточно сложно.

Основаниями для ликвидации банка или признания его неплатежеспособным являются снижение размера регулятивного капитала, нормативов ликвидности или других ключевых банковских показателей, неисполнение требований регулятора об устранении нарушений банковского законодательства или систематические нарушения в сфере финансового мониторинга, о чем говорилось ранее.

Г-н Бугай также рассказал, что право подавать иск для отмены решения о неплатежеспособности или ликвидации банка имеют лица, охватываемые надзорной деятельностью НБУ. Спикер также обратил внимание на то, что иногда осуществляется давление на суд и выдвигаются обвинения о необоснованности принятых судом решений, сопровождающиеся просьбой упорядочить практику применения норм банковского законодательства судами во время рассмотрения дел по обжалованию решений НБУ.

«Стоит также отметить, что, по мнению НБУ, исполнить такое судебное решение невозможно, так как отсутствует механизм исполнения решений суда, поскольку законодательством не предусмотрена процедура возвращения банка на рынок», — подытожил докладчик.

По словам Елены Волянской, советника Юридической группы LCF, во многих странах не существует механизма возврата банков на рынок, но при этом институт компенсации работает должным образом. Продолжая тему споров с участием банков, спикер рассказала о влиянии правовых позиций Верховного Суда (ВС) на положения законодательства о возобновлении кредитования. С принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования», который введен в действие 4 февраля 2019 года, изменения произошли в гражданском законодательстве и в законе об ипотеке. Так, теперь увеличение объема ответственности вследствие изменения обязательств без согласия поручителя не прекращает поручительства. Ответственность поручителя остается в том же объеме, который существовал до изменения обязательства. Также новеллой является норма, предусматривающая, что если срок поручительства не установлен, то оно прекращается, если кредитор не предъявит иска на протяжении трех лет со дня наступления срока исполнения основного обязательства. Срок предъявления требований к наследнику должника составляет теперь шесть месяцев со дня, когда стало известно о принятии наследства.

Андрей Пожидаев, партнер Asters, в рамках форума проанализировал особенности судебных споров о переходе прав кредитора/залогодержателя. По его словам, ВС точку в этом вопросе не поставил, потому имущественные поручители понимают, что по долгам придется платить не только должникам, но и им самим, и обеспокоены вопросом сохранения своего имущества.

Тема доклада Андрея Порайко, партнера ЮК EVERLEGAL, была посвящена кредитным и ипотечным спорам. Сегодня в данном вопросе существует устоявшаяся практика ВС, но есть и вопросы, требующие обсуждения. Детализируя уже наработанную практику, спикер обратил внимание на постановление Большой Палаты ВС от 4 июля 2018 года по делу №761/12665/14-ц, в решении которого говорится о том, что в случае принятия судом решения о взыскании долга в иностранной валюте взыскателю должна быть перечислена сумма именно в иностранной валюте, указанная в судебном решении, а не ее эквивалент в гривне.

Анна Вронская, судья Верховного Суда, представила актуальную практику ВС по делам с участием банков. Спикер отметила, что за прошлый год поступило около 1400 дел. По 400 делам решения оставлены без изменений. Это значит, что суды низшей юрисдикции применяли законодательство правильно. Судья рассказала о нюансах рассмотрения дел о взыскании задолженности и исполнении кредитных договоров, обеспечении исполнения кредитных договоров, признании недействительными кредитных договоров.

В завершение сессии Ирина Мудрая, заместитель директора департамента реструктуризации задолженности и взыскания АО «Ощадбанк», рассказала о том, как «Ощадбанк» защищает свои права в инвестиционных арбитражах.