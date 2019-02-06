Сегодня 06 февраля 2019 года, 15:50

Процедура принудительного выкупа акций миноритарных акционеров — тема лекции Дениса Майстренко

О том, как избежать подводных рифов squeeze-out, рассказал слушателям Legal High School Денис Майстренко, партнер Pavlenko Legal Group. По словам лектора, о необходимости введения нормы о принудительном выкупе заговорили в Украине с 2010 года. В числе аргументов относительно невозможности внедрения нормы о принудительном выкупе озвучивалось несоответствие данного механизма Конституции Украины (никто не может быть противоправно лишен права собственности).

С 2014 года Украина обязуется имплементировать директивы ЕС относительно корпоративного управления и защиты прав акционеров (Директива №2004/25/ЕС о механизме принудительного выкупа акций), а в 2017 году Верховной Радой Украины был принят Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах», который вступил в силу 4 июня 2017 года.

Для завершения реализации squeeze-out и sell-out понадобилось внесение изменений в подзаконные акты НКЦБФР и НБУ.

Процедура squeeze-out помогает компании избавиться от «мертвых душ», уменьшить объем предоставляемой регулятору отчетности, ослабляет регуляцию и сокращает расходы. К тому же squeeze-out нивелирует угрозу корпоративного шантажа, считает спикер.

Денис Майстренко детально рассказал слушателям Legal High School, как реализуется на практике механизм процедуры squeeze-out, отметив, что в случае запуска этого процесса остановить его уже практически невозможно.

Лектор представил перечень необходимых, по его мнению, изменений в действующее законодательство, способных улучшить защиту миноритарных акционеров, а также проанализировал судебную практику, которая касается корпоративных споров.