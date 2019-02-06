Сегодня 06 февраля 2019 года, 15:50

Изменения корпоративного законодательства — в центре внимания слушателей LHS

Об эволюции требований к акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью в Украине рассказали слушателям Legal High School Максим Либанов, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и Мария Орлик, партнер CMS Reich-Rohrwig Hainz.

По мнению лекторов, регулирование этого сегмента началось в 1992 году с принятием Закона «О хозяйственных обществах». В 2008 году был принят новый специальный закон об акцирнерных обществах. В 2016—2017 годах парламент активно пересматривал законодательство об акционерных обществах, внося изменения в действующие законы, а завершился процесс принятием 6 февраля 2018 года нового Закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

По словам Максима Либанова, сегодня в Украине около 11 тыс. акционерных обществ, однако 6,5 тыс. по сути такими не являются, поскольку не проводили выпуск акций.

Новый закон внес изменения в определение статуса акционерного общества. Если раньше статус АО определялся количеством акционеров: если их число превышало 100, частное акционерное общество становилось публичным акционерным обществом. Новое законодательство позволяет всем АО стать частными, поскольку ограничения количества акционеров нет. Публичными АО теперь будут только те общества, которые прошли процедуру IPO. Как отметил Максим Либанов, только 16 украинских АО можно считать полноценными публичными компаниями.

Акционерные общества, созданные в 1990-е путем обмена приватизационных сертификатов сотрудников на акции общества, иногда имели сотни тысяч акционеров (недавний рекорд — 200 тыс. акционеров АО). Такая ситуация делала связь с акционерами очень проблематичной: часть из них после обмена приватизационных сертификатов (ваучеров) на акции предприятия больше никогда не заявляли о своих правах и не занимались их юридическим оформлением. Сегодня вследствие процессов консолидации и количество акционеров в одном АО существенно сокращается. Максим Либанов отметил, что в настоящее время на депозитарном учете состоят около 5 млн акционеров, которые юридически оформили свое право собственности, остальные собственники акций находятся вне правового поля. В прошлом году в связи с применением процедуры squeeze-out (проведено около 200 процедур на общую сумму 1 млрд грн.) количество акционеров стало сокращаться. Лекторы считают, что процесс трансформации будет продолжаться еще как минимум год.

Мария Орлик, один из авторов принятого год назад Закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», обратила внимание слушателей Legal High School, что создатели закона пытались, с одной стороны, создать новое регулирование для самой большой группы предприятий в Украине, а с другой — предоставить возможность перехода квазиакционерных обществ (по сути являющихся ООО) в действительные ООО. Она рассказала о перипетиях создания этого закона и отметила, что после вступления закона в силу уже сформировалась определенная практика его применения. Она проанализировала новый закон, рассказав о его принципиальных новеллах и преимуществах. По словам Марии Орлик, основными достижениями нового закона являются новый стандарт корпоративного управления в ООО, повышение ответственности менеджмента, улучшение оборачиваемости долей, возможность проведения debt-to-equity swap и многие другие изменения, которых давно ждал бизнес. Живую дискуссию вызвала тема существенных сделок. По мнению Марии Орлик, рынок на данный момент уже выработал некоторые механизмы решения этой проблемы, однако она требует более системного решения на законодательном уровне.