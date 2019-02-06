Сегодня 06 февраля 2019 года, 18:56

П.Симоненко обжаловал в суде отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом

Петр Симоненко обжаловал в суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в Президенты на предстоящих выборах от Коммунистической партии Украины.

Об этом свидетельствуют материалы Шестого апелляционного административного суда, пишет «УП».

Истец просит признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля 2019 года об отказе в регистрации кандидата на пост Президента Украины, повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать г-на Симоненко кандидатом.

Как стало известно, проблему ЦИК увидела в том, что Петр Симоненко выдвинут в Президенты Коммунистической партией Украины, участие которой в выборах запрещено законом о декоммунизации.