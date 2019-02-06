П.Симоненко обжаловал в суде отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом

Петр Симоненко обжаловал в суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в Президенты на предстоящих выборах от Коммунистической партии Украины.
Об этом свидетельствуют материалы Шестого апелляционного административного суда, пишет «УП».
Истец просит признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля 2019 года об отказе в регистрации кандидата на пост Президента Украины, повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать г-на Симоненко кандидатом.
Как стало известно, проблему ЦИК увидела в том, что Петр Симоненко выдвинут в Президенты Коммунистической партией Украины, участие которой в выборах запрещено законом о декоммунизации.
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