НАПК запустило «реестр коррупционеров»

Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Об этом 6 февраля с.г. сообщает пресс-служба НАПК, передает «УП».
Отмечается, что реестр содержит информацию о лицах, которых привлекли к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.
Также в реестре есть информация о юридических лицах, к которым применяли меры уголовно-правового характера за коррупционные правонарушения.
Сообщается, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированной электронной подписи.
Реестр бесплатный и доступен круглосуточно.
В нем также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юрлицами — участниками публичных закупок.
В частности, о физических лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного преступления, в реестре будет доступна следующая информация:
o фамилия, имя, отчество;
o место работы, должность на время совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
o состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
o вид наказания (взыскания);
o способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;
o вид дисциплинарного взыскания;
В отношении юридических лиц, к которым применены меры уголовно-правового характера, буду указаны такие сведения:
o наименование;
o юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — предпринимателей;
o состав коррупционного правонарушения, в связи с совершением которого применены меры уголовно-правового характера;
o вид примененных мер уголовно-правового характера.
Сохранить:
Контакты:
Существует ли в Украине прецедентное право?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: