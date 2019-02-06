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Сегодня 06 февраля 2019 года, 17:21

НАПК запустило «реестр коррупционеров»

Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом 6 февраля с.г. сообщает пресс-служба НАПК, передает «УП».

Отмечается, что реестр содержит информацию о лицах, которых привлекли к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также в реестре есть информация о юридических лицах, к которым применяли меры уголовно-правового характера за коррупционные правонарушения.

Сообщается, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированной электронной подписи.

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно.

В нем также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юрлицами — участниками публичных закупок.

В частности, о физических лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного преступления, в реестре будет доступна следующая информация:

o фамилия, имя, отчество;

o место работы, должность на время совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

o состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

o вид наказания (взыскания);

o способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;

o вид дисциплинарного взыскания;

В отношении юридических лиц, к которым применены меры уголовно-правового характера, буду указаны такие сведения:

o наименование;

o юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — предпринимателей;

o состав коррупционного правонарушения, в связи с совершением которого применены меры уголовно-правового характера;

o вид примененных мер уголовно-правового характера.