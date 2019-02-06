Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 февраля 2019 года, 17:21

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАПК запустило «реестр коррупционеров»

06 февраля 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом 6 февраля с.г. сообщает пресс-служба НАПК, передает «УП».

Отмечается, что реестр содержит информацию о лицах, которых привлекли к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также в реестре есть информация о юридических лицах, к которым применяли меры уголовно-правового характера за коррупционные правонарушения.

Сообщается, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированной электронной подписи.

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно.

В нем также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юрлицами — участниками публичных закупок.

В частности, о физических лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного преступления, в реестре будет доступна следующая информация:

o фамилия, имя, отчество;

o место работы, должность на время совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

o состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

o вид наказания (взыскания);

o способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;

o вид дисциплинарного взыскания;

В отношении юридических лиц, к которым применены меры уголовно-правового характера, буду указаны такие сведения:

o наименование;

o юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — предпринимателей;

o состав коррупционного правонарушения, в связи с совершением которого применены меры уголовно-правового характера;

o вид примененных мер уголовно-правового характера.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1102) от 05/02/19 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1102)
Государство и юристы

Тяжелая ниша

Судебная практика

Негласные правили

Тема номера:

Сертификат соответствия

Частная практика

Культурный шик

Архив голосованийVox Populi

Существует ли в Украине прецедентное право?

Нет, это невозможно — мы относимся к континентальной правовой семье

У нас есть квазипрецеденты: решения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, постановления пленумов

Не каждое окончательное решение становится прецедентом, но постановления Большой Палаты ВС такими являются

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

ААУ представила программу ІІ Судебного форума!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом