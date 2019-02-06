ЮФ Sayenko Kharenko усилила направление права интеллектуальной собственности за счет специалистов с впечатляющим опытом в данной сфере.
«Мы с гордостью объявляем о появлении четырех новичков в области ИС: Ярослава Огневюка, Сергея Кочкарев, Татьяны Ющенко и Петра Шпаковича», — говорится на страничке компании в Facebook.
С короткой видеопрезентацией новых членов команды можно ознакомиться по ссылке.
Вчера на сайте «ЮП» сообщалось о том, что Ярослав Огневьюк стал партнером юрфирмы.
Сохранить:
Контакты:
Существует ли в Украине прецедентное право?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: