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Сегодня 06 февраля 2019 года, 18:55

Четыре известных специалиста в сфере ИС присоединились к ЮФ Sayenko Kharenko

ЮФ Sayenko Kharenko усилила направление права интеллектуальной собственности за счет специалистов с впечатляющим опытом в данной сфере.

«Мы с гордостью объявляем о появлении четырех новичков в области ИС: Ярослава Огневюка, Сергея Кочкарев, Татьяны Ющенко и Петра Шпаковича», — говорится на страничке компании в Facebook.

С короткой видеопрезентацией новых членов команды можно ознакомиться по ссылке.

Вчера на сайте «ЮП» сообщалось о том, что Ярослав Огневьюк стал партнером юрфирмы.