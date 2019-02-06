Сегодня 06 февраля 2019 года, 17:21

ЦИК зарегистрировала 34 кандидата: полный список

Первого кандидата в Президенты ЦИК зарегистрировала 4 января 2019 года, им стал президент благотворительной организации «Успешная Украина» Игорь Шевченко. На данный момент уже зарегистрированы 34 кандидата, среди которых 15 народных депутатов. 14 кандидатов идут на выборы как самовыдвиженцы, остальные — от партий.

Как сообщает «РБК-Украина», в настоящее время зарегистрированными кандидатами в Президенты являются:

1. Игорь Шевченко (президент благотворительной организации «Успешная Украина», самовыдвижение);

2. Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения — «Социал-демократическая партия»),

3. Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения — «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»);

4. Виталий Скоцик (экс-глава Аграрной партии, самовыдвижение);

5. Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения — «Объединение «Самопомощь»);

6. Евгений Мураев (народный депутат, субъект выдвижения — партия «Наши»);

7. Анатолий Гриценко (субъект выдвижения — партия «Гражданская позиция»);

8. Виталий Куприй (народный депутат, самовыдвижение);

9. Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения — партия «5.10»);

10. Ольга Богомолец (народный депутат, самовыдвижение);

11. Александр Шевченко (народный депутат, субъект выдвижения — партия «УКРОП»);

12. Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение);

13. Юрий Бойко (народный депутат, самовыдвижение);

14. Олег Ляшко (народный депутат, субъект выдвижения — «Радикальная партия Олега Ляшко»);

15. Аркадий Корнацкий (народный депутат, самовыдвижение);

16. Александр Вилкул (народный депутат, субъект выдвижения — «Оппозиционный блок — партия мира и развития»);

17. Юлия Тимошенко (народный депутат, субъект выдвижения — «Всеукраинское объединение «Батькивщина»);

18. Дмитрий Добродомов (народный депутат, субъект выдвижения – «Общественное движение «Народный контроль»);

19. Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения — «Социалистическая партия Александра Мороза»);

20. Илья Кива (субъект выдвижения — «Социалистическая партия Украины»);

21. Руслан Кошулинский (субъект выдвижения — «Всеукраинское объединение «Свобода»);

22. Александр Данилюк (самовыдвижение);

23. Сергей Тарута (народный депутат, субъект выдвижения — партия «Основа»);

24. Владимир Зеленский (партия «Слуга народа»);

25. Инна Богословская (самовыдвижение);

26. Игорь Смешко (экс-глава СБУ);

27. Юрий Деревянко (народный депутат, субъект выдвижения — партия «Воля»);

28. Николай Габер (глава Патриотической партии Украины, самовыдвижение).

29. Роман Бессмертный (самовыдвижение);

30. Виктор Бондарь (народный депутат, субъект выдвижения — председатель партии «Відродження»).

31. Сергей Носенко (самовыдвижение);

32. Виктор Кривенко (народный депутат, субъект выдвижения — политическая партия «Народный рух Украины»);

33. Сергей Кривонос (субъект выдвижения — политическая партия «Воины АТО»);

34. Руслан Рыгованов (самовыдвижение).