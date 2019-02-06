Сегодня 06 февраля 2019 года, 14:18

V Legal Banking Forum: «вмешиваться или нет» — основная дилемма регулятора в отрасли FinTech

V Legal Banking Forum продолжает свою работу. Вторая сессия посвящена Fintech и новым вызовам для банков. Модератором сессии выступила партнер МЮФ Dentons Наталия Селякова. То, что сессия, посвященная Fintech, проходит одной из первой, символично и, по мнению регулятора, подчеркивает актуальность тематики.

Взгляд регулятора на FinTech презентовал директор департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз. «У НБУ, как органа, который адекватно реагирует на происходящее, особого выбора и нет», — ответил г-н Бевз на вопрос г-жи Селяковой о видении FinTech национальным регулятором. Этим вопросом задаются ныне банковские регуляторы мира, и проблема в том, что единого видения развития отрасли нет. НБУ имеет собственное мнение, и его Александр Бевз озвучил. Практически каждый сегмент финансового рынка имеет запрос на качественные технологические решения, но государство не выработало комплексную политику по этому вопросу. «Основная дилемма регулятора — вмешиваться или нет. Технологии развиваются быстрее, чем успевают реагировать громоздкие бюрократические машины», — отметил спикер. Он выделил такие преимущества FinTech, как развитие рынков финансовых услуг и построение инновационной экономики, повышение конкуренции, увеличение финансовой инклюзии, быстрота и удобность. Безусловно, есть и риски. И проблема том, что никто не понимает их объема. Итак, в числе рисков — угроза финансовой стабильности в традиционных финансовых экосистемах, отсутствие адекватного правового регулирования, повышение уязвимости к IT-мошенничеству и защите данных, риск фрагментации финансового рынка.

Александр Бевз подчеркнул, что нельзя прикрываться рисками и отказываться от развития отрасли. Что может сделать НБУ? Реформировать законодательство о платежных услугах, реформу проводить в несколько этапов: разработка и принятие Закона «О платежных услугах», усовершенствование процесса лицензирования перевода средств, усовершенствование процесса регистрации платежных систем. Основная работа регулятора в этом контексте состоит не только в определении стратегии развития, но и в обеспечении коммуникации с субъектами отрасли.

В последние два года в отрасли FinTech произошел прорыв, подчеркнул партнер ЮФ Evris Сергей Паперник. И большую роль в этом сыграл регулятор. Он определил FinTech как технологии, которые применяются в секторе финансовых услуг и используются самими финансовыми учреждениями, R&D-компаниями. Простота FinTech привлекает пользователей. Г-н Паперник согласился с г-ном Бевзом, что в Украине FinTech представлен в основном в секторе платежных систем. Экосистема FinTech, по словам спикера, состоит из трех основных компонентов: это экспертиза, доступ к капиталу и инфраструктура. Адекватное регулирование платежных систем, адаптация PSD2, эмиссия платежных карточек и открытие счетов небанковскими учреждениями, кибербезопасность, легализация криптовалюты как средства платежа — все это, что, по мнению Сергея Паперника, поможет устранить барьеры для развития FinTech-отрасли. Он убежден, что в ближайшее время преграды будут ликвидированы, и юридический рынок готов оказать в этом вопросе посильную помощь.

О трансформации бизнес-моделей через инновации и стартапы рассказал соучредитель платформы открытых инноваций RE:ACTOR Александр Романишин. Он выделил следующие модели работы корпораций с инновациями и стартапами: открытые инновации (компании ищут новые продукты и идеи за пределами своих организаций); дизайн-мышление; совместное создание продуктов, услуг или систем с клиентами, партнерами, поставщиками; традиционный R&D; создание инноваций в развивающихся рынках и их экспорт в развитые страны; принятие рисков, неудач и совершение новых попыток; внутренние инкубаторы; инвестиции в стартапы через корпоративные фонды.

Особенности работы с внешними подрядчиками при разработке и внедрении технологических инноваций осветил заместитель председателя правления АО «Альтбанк» Александр Бойко. Идеальная компания-разработчик с точки зрения банка — кто она? Г-н Бойко привел в пример ситуацию: одна из компаний, потенциальных партнеров, предоставила оформленный на бумаге пакет документов, при этом она декларировала электронный документооборот. Пакет документов был оформлен идеально с юридической точки зрения (все «мокрые печати» и подписи были на месте), но компания не смогла переубедить банк. Кто в итоге победит — банк или FinTech? Александр Бойко считает, что победит третья сторона, ведь не стоит забывать о глобализации и транснациональных компаниях, которые владеют огромнейшим объемом данных, им под силу изменить государственный уклад.

В завершение сессии руководитель проекта YouScore Евгений Дудник поделился нюансами автоматизации банковских процессов с использованием открытых данных. Концепция YouScore состоит из нескольких API модулей, в их числе — идентификационные данные, налоговая информация, финансы, санкции, банкротство, внешнеэкономическая деятельность, скоринг, мониторинг. Система предоставляет возможность автоматического мониторинга (изменения в госреестрах, данные о судебных делах, налоговые долги, санкции МЭРТ). Евгений Дудник выделил следующие преимущества YouScore: повышение скорости работы и принятия решений, возможность получать данные напрямую в свою систему, автоматизация многих процессов.