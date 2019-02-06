Сегодня 06 февраля 2019 года, 15:50

Бизнес уплачивает только 5% штрафов, наложенных инспекторами труда

Председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега рассказал в интервью UBR, сколько «трудовых» проверок оспаривается бизнесом.

«Практически все инспекционные проверки оспариваются. Особенно если это касается штрафов в размере 125 тыс. грн на одного работника. Поэтому мы и говорим о важности должной подготовки процессуальной и материальной базы при проведении инспекций, чтобы мы эти дела не проигрывали. Хотя есть и такие случаи. Но есть тяжбы, где мы прошли уже все три инстанции и получили решения Верховного Суда о том, что действия инспекторов и их правомерность подтверждена. Решения вступают в силу, и мы взыскиваем штрафы с таких предпринимателей», — заявил он.

«Если взять 1,5 млрд грн наложенных за прошлый год санкций, то из них уплачено около 5%. С одной стороны, вроде бы немного, но эти цифры исчисляются десятками миллионов гривен. Это те, кто добровольно уплатил, и те, кто платили по решению судов», — уточнил г-н Чернега.