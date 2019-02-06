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ВС счел правомерным оправдание судьи, принявшего решение о запрете митингов в Одессе

06 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд оставил без изменений судебные решения местного и апелляционного судов о признании судьи невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного постановления), в связи с отсутствием в его действиях состава этого преступления (объективной и субъективной сторон).

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Так, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе ВС, рассмотрев кассационную жалобу прокурора, который требовал отменить приговор местного и определение апелляционного судов, отметила: суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что существуют объективные сомнения, которые нужно толковать в пользу обвиняемого, в отношении того, что вынесенное судьей постановление может быть признано неправосудным.

Такой вывод он сделал, учитывая неопределенность в законе понятия «неправосудное судебное решение», неоднозначную судебную практику Высшего административного суда Украины относительно вопросов, которые были решены судьей в постановлении (о реализации права на мирные собрания), и вывод дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности за принятое им постановление).

Кроме того, местный суд обратил внимание на то, что обвинение основывалось на вынесении судьей неправосудного постановления только на том основании, что суд кассационной инстанции его отменил. Хотя суд апелляционной инстанции оставил постановление местного суда без изменений.

Как отмечается в постановлении ВС, субъективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 375 УК Украины, характеризуется исключительно прямым умыслом с обязательным наличием мотива. Судью обвиняли в совершении преступления в других личных интересах (карьеризм). Впрочем, обоснование наличия такого мотива сторона обвинения не установила и не предоставила суду ни одного доказательства, в чем именно заключался карьеризм судьи и какие действия принимались им для реализации этого мотива, как повлияло вынесение указанного постановления на его карьерный рост, сообщается на судебном портале.

Так, суд первой инстанции установил, что за все время работы в должности судьи оправданный с заявлением или просьбой о переводе в другой суд не обращался, вопрос о его увольнении не решался, его кандидатура на админдолжность в суде не рассматривалась, и такого намерения судья никогда не проявлял. Также было установлено, что задолго до указанных в обвинительном акте событий судья был избран на должность бессрочно, а потому на момент совершения инкриминируемого ему деяния не был обременен процедурой избрания на должность.

Кроме того, свидетели стороны обвинения констатировали только факт принятия судьей определенного решения, выразили свое несогласие с этим решением как стороны производства и как заинтересованные лица. Однако несогласие одной из сторон по решению суда, принятому не в ее пользу, не может свидетельствовать о вынесении судьей заведомо неправосудного решения.

Как следует из материалов дела, судья удовлетворил исковые требования исполнительного комитета Одесского городского совета об ограничении Одесской городской организации политической партии «Европейская партия Украины» и любых других участников мероприятий в реализации их права на мирные собрания путем запрета на период с 25 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно проводить собрания, митинги, пикеты, демонстрации.

Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

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