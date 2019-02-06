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Сегодня 06 февраля 2019 года, 15:50

Правительство сегодня готово прекратить действие соглашения с РФ об обмене правовой информацией

Кабинет Министров Украины на заседании 6 февраля с.г. прекратит действие соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на правительственный портал.

Кроме того, члены правительства внесут изменения в некоторые документы по вопросам воинского учета, утвердят создание Государственной службы по этнополитике и свободы совести, внесут изменения в нормы питания военнослужащих ВСУ и других формирований.

Также планируется, что сегодня согласуют отчуждение основных фондов акционерного общества «Укргаздобыча», утвердят финансовый план государственного предприятия «Антонов», а также рассмотрят некоторые вопросы закупок по государственному оборонному заказу.

Накануне КМУ обнародовал заявление по поводу отстранения Ульяны Супрун, которой запретили исполнять обязанности министра здравоохранения. В частности, правительство заявило, что обжалует решение суда.