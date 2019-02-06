Сегодня 06 февраля 2019 года, 14:18

Парламентарии предлагают упростить жизнь малому бизнесу, повысив предельные объемы доходов

Группа из 13 народных депутатов Украины во главе с Оксаной Продан зарегистрировала законопроект о внесении изменений в пункт 291.4 статьи 291 Налогового кодекса Украины (относительно развития малого бизнеса) №9533. Среди инициаторов законодательной инициативы — представители фракций «Блока Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомощь», «Радикальная партия Олега Ляшко» и внефракционные парламентарии.

Законопроектом предлагается увеличение предельных объемов доходов для физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога первой группы — с 300 тыс. грн до 1,5 млн грн, для плательщиков единого налога второй группы — с 1,5 млн грн до 10 млн грн, для плательщиков единого налога третьей группы — с 5 млн грн до 40 млн грн.

Разработчики законопроекта так изложили мотивы в пояснительной записке. По состоянию на 1 января 2014 года разрешенный объем дохода был значительно выше — 150 тыс. грн, 10 млн грн, 30 млн грн соответственно, а курс доллара составлял 8 гривен. Кроме того, с 2015 по 2018 год рост потребительских цен в Украине, по данным Государственного комитета статистики Украины, составил почти 80%. Таким образом, в 2018 году за одни и те же товары или услуги украинцы стали платить на 80% дороже, чем это было в начале 2015 года, что увеличило обязательные расходы предпринимателей. Кроме этого, работодатели — плательщики единого налога стали тратить втрое больше на оплату труда наемных работников в результате повышения размера минимальной заработной платы с 1218 грн (по состоянию на 1 января 2014 года) до 4173 грн (по состоянию на 1 января 2019 года), что также повлияло на размер дохода таких работодателей с учетом низкой покупательной способности населения.

По мнению авторов проекта, его принятие повысит инвестиционную привлекательность Украины.